Jorge Martin: Erstmals wieder auf dem Motorrad

Jorge Martin in Action

37 Tage nach seinem Horror-Crash von Portimão absolvierte Jorge Martin die erste motorisierte Trainingseinheit. Die MotoGP-Rückkehr des Rookies muss aber bis zum Catalunya-GP warten.

Pramac Racing bestätigte bekanntlich schon am vergangenen Freitag, dass Jorge Martin das ursprünglich für den Italien-GP geplante Comeback bis zum Catalunya-GP (4. bis 6. Juni) aufschieben wird. Auf der körperlich besonders fordernden Strecke des «Autodromo Internazionale del Mugello» schwingt sich am kommenden Wochenende stattdessen Ducati-Testfahrer Michele Pirro auf die Desmosedici des Kundenteams.

Martin arbeitet aber trotzdem mit Volldampf an seiner Rückkehr und spulte am gestrigen Montag in seiner Wahlheimat Andorra nach vielen Stunden Physiotherapie erstmals wieder seine Trainingsrunden auf seinem Supermoto-Pitbike ab. «Ich bin zurück auf dem Motorrad», verkündete er über seine Social-Media-Kanäle «mehr als glücklich».

Zur Erinnerung: Bei seinem heftigen Abflug im FP3 des Portugal-GP am 17. April hatte sich der MotoGP-Rookie insgesamt sieben Knochenbrüche zugezogen. Daher musste sich der 23-jährige Spanier vier Tage später gleich einer dreifachen Operation unterziehen: Davon betroffen waren der rechte Daumen, der rechte Fußknöchel und der linke Schienbeinkopf. Fünf Wochen später streift er schon wieder mit dem Ellbogen am Boden.