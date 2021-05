Vertrag verlängert: Jack Miller bleibt bei Ducati

Das bleibt auch 2022 so: Jack Miller in Ducati-Farben

Wenige Tage vor dem Italien-GP in Mugello machte Ducati die Vertragsunterzeichnung mit dem zweifachen MotoGP-Saisonsieger Jack Miller (26) für 2022 offiziell.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge zweifelte keiner mehr daran, nun ist es offiziell: Das Ducati Lenovo Team sicherte sich die Dienste von Jack Miller auch für die Saison 2022.



«Ich freue mich sehr, mein Abenteuer mit Ducati in der kommenden Saison fortzusetzen», schwärmte der 26-jährige Australier. «Diese Farben zu tragen ist eine Ehre für mich. Und dass ich mit der Desmosedici GP die jüngsten zwei Rennen gewinnen konnte, ist ein Traum! Ohne die großartige Unterstützung, die ich von Ducati und der gesamten Mannschaft in diesen Monaten erfahren habe, wäre es nicht möglich gewesen. Ich möchte mich bei Gigi, Paolo, Davide und Claudio für das Vertrauen, das sie immer in mich gesetzt haben, bedanken.»

Miller weiter: «Jetzt kann ich mich ausschließlich auf die laufende Saison konzentrieren: Wir liegen auf WM-Rang 4, nicht weit weg von der Spitze, und die Saison ist noch sehr lang. Ich werde mein Bestes geben, um diesen positiven Trend fortzusetzen und um den Titel zu kämpfen. Forza Ducati!»

Gigi Dall’Igna zeigte sich natürlich erfreut über die Vertragsverlängerung. «In diesem ersten Part der Saison hat Jack sein großes Talent, seine Professionalität und seine Willensstärke unter Beweis gestellt und zwei sehr wichtige Siege geholt, bei unterschiedlichen Bedingungen, nach einem komplizierten Saisonstart», unterstrich der Ducati-Rennchef. «Jack ist sicher einer der Fahrer, die unsere Desmosedici GP am besten interpretieren und das Potenzial bei allen Bedingungen bestmöglich nutzen. Das hat er mit seinem Erfolg in Le Mans gezeigt.»

Dall’Igna stellte bei der Gelegenheit auch klar: «Unser Ziel bleibt wie immer der WM-Titel und wir glauben, dass wir mit Jack und Pecco auch 2022 zu den Protagonisten im Titelkampf zählen können.»



Denn Francesco «Pecco» Bagnaia, aktuell WM-Zweiter, hatte schon im Vorjahr einen Zweijahresvertrag erhalten.

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.



Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pramac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.