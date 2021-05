Fabio Quartararo (Yamaha): Vor Mugello in Monaco

Frankreichs MotoGP-Jungstar und Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo schnupperte am vergangenen Wochenende Formel-1-Luft im Fürstentum von Monaco.

Mit dem Niederländer Max Verstappen hat das Team von Red Bull Racing in Monte Carlo am vergangenen Wochenende seinen ersten Formel-1-Saisonsieg eingefahren. Einer der Augenzeugen war MotoGP-Star und WM-Leader Fabio Quartararo (22), der aus dem benachbarten Nizza stammt.

Quartararo hatte auf dem Dach der Boxengasse einen sehr guten Platz mit perfektem Überblick. Die Zeiten zwischen den Sessions verbrachte «El Diablo» zum Großteil im Gebäude und auf der Terrasse des imposanten und eigens aufgebauten Rennbüros des Automobilklubs von Monaco.

Der Yamaha-Werksfahrer traf bei seinem Abstecher zahlreiche Protagonisten aus dem MotoGP-Paddock, wie Firmenboss Paolo Campinoti (Pramac), der seinerseits Zeit mit Flavio Briatore verbrachte. Auch der ServusTV-Reporterin Andrea Schlager lief Quartararo über den Weg. Die Steirerin berichtet in dieser Saison erstmals auch aus der Formel 1.

Für Quartararo geht es mit der MotoGP am Wochenende in Mugello weiter. Der Yamaha-Fahrer belegte 2019 bei seinem ersten Auftritt in der Toskana mit der Petronas-Yamaha Rang 10. In der WM-Tabelle führt der Franzose aktuell nach fünf Rennen mit nur einem Punkt Vorsprung auf Ducati-Werks-Ass Pecco Bagnaia.