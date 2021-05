Maverick Viñales (Yamaha): Als Jungvater nach Mugello

MotoGP-Ass Maverick Viñales wurde erstmals Vater und reist mit einer gehörigen Portion Extra-Motivation zum sechsten Rennwochenende der Saison nach Mugello.

Spaniens MotoGP-Held Maverick Viñales wurde am Montag erstmals Vater. Der Yamaha-Werksfahrer und seine Frau Raquel, die aus Girona stammt, wurden Eltern einer kleinen Tochter. Sie trägt den Namen Nina.

Viñales zeigte sich sehr gerührt, ließ seine Fans am freudigen Ereignis teilhaben und veröffentlichte sogar ein kurzes Video seiner glücklichen, jungen Familie in seinen sozialen Netzwerken. Dafür erntete er tausendfache Glückwünsche. Der 26-jährige Yamaha-Star hatte seine Raquel kurz vor Beginn der neuen MotoGP-Saison das Ja-Wort gegeben.

Der 25-fache Grand Prix-Sieger steht bereits in seinem fünften Jahr in der MotoGP als Werksfahrer in der Truppe von Monster Energy Yamaha, wo er für 2021 mit dem Franzosen Fabio Quartararo (22) einen neuen Teamkollegen bekam.

Nun scheint jedenfalls das private Glück im Hause Viñales perfekt. Nach der Trennung von der italienischen Motocross-Amazone Kiara Fontanesi war der Spanier eine Zeit lang mit Cristina Llovera liiert. Seit dem Vorjahr lebt Viñales mit seiner Raquel zusammen.

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.



Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pramac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.