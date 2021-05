Aleix Espargaró: «Fortschritt stoppen? Unmöglich»

Die Sinnhaftigkeit der Start-Vorrichtungen gehört im MotoGP-Paddock zu den großen Gesprächsthemen dieser Wochen. Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró vertritt eine klare Meinung.

Marc Márquez gab nach seinem Comeback recht deutlich zu verstehen, dass er kein Fan von Startvorrichtungen, «ride height adjuster» und Co. ist, weil die Show für die Fans dadurch nicht besser werde, die Motorräder für die Fahrer aber sehr wohl schwieriger zu kontrollieren seien.

«Ich habe mit Marc darüber geredet, er ist dagegen. Das respektiere ich, aber ich bin nicht einverstanden damit», meinte Aleix Espargaró dazu. «Ich war vor ein paar Wochen bei ‚Aprilia All Stars‘. Wenn man sich unser neues, nennen wir es Königs-Straßenbike, die RSV4 1100 anschaut, dann findet man viele kleine Details am Motorrad, die von meiner MotoGP-Maschine stammen. Die Technologien, die wir hier entwickeln – und damit behaupte ich nicht, dass wir das Start-Device auf die Straße bringen – aber diese Technologien sind grundsätzlich wichtig für die Ingenieure, weil sie dann auf die Straße kommen und man versuchen kann, mehr Motorräder zu verkaufen.»

«Der Versuch, die Technologie und den Fortschritt zu stoppen, ist so, als würde man eine Tür auf dem Wasser bauen wollen, das ist unmöglich», hielt der 31-jährige Spanier fest. «Die Motorräder beschleunigen immer besser und wir haben immer mehr Devices. Ja, es stimmt, für einen Fahrer ist es jetzt sehr schwierig zu starten, weil man sich an viele Dinge erinnern muss: Zwei Vorrichtungen, dazu den Knopf für die Elektronik. Mit der Kupplung wird es auch immer härter. Man muss den Startvorgang im Warm-up also ein bisschen üben. Ja, es ist schwierig, aber wir sind in der MotoGP, wir sind die besten Fahrer der Welt, wir müssen uns daran gewöhnen können.»

Einen kleinen Seitenhieb konnte sich der Aprilia-Werksfahrer dann auch nicht verkneifen: «Die Honda ist sicher eines der besten Motorräder, aber ihr Start-Device gehört noch nicht zu den besten. Ich glaube, deswegen ist Marc nicht so glücklich mit den Start-Vorrichtungen», schob er schmunzelnd nach.

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Márquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Marquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.



Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pramac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.