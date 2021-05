Maverick Viñales: Ein Wochenende wie kein anderes

Jungvater Maverick Viñales (Yamaha) klingt vor dem MotoGP-Wochenende in Mugello fast schon euphorisch. Das liegt nicht nur am Familienzuwachs, sondern auch an den Erfahrungen aus Le Mans – trotz Platz 10.

Maverick Viñales genießt das junge Familienglück mit seiner Frau Raquel und dem am Montag geborenen Töchterchen Nina in vollen Zügen und verschob daher seine Anreise nach Mugello so weit wie möglich nach hinten. Zur Online-Presserunde kann man sich schließlich von überall zuschalten.

Der Jungvater bedankte sich für die vielen Glückwünsche und kündigte mit Blick auf den Italien-GP an: «Ich glaube, dass meine Herangehensweise an dieses Wochenende sehr anders sein wird als an allen restlichen Wochenenden meines Lebens. Die Motivation ist sehr, sehr groß. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein super Wochenende sein kann. Ich liebe die Strecke und ich weiß, dass das Motorrad wirklich großes Potenzial hat. Auf der langen Geraden müssen wir aufpassen, aber Yamaha hat schließlich auch in Katar beide Rennen gewonnen, wir müssen daran glauben. In Le Mans hatte ich das Gefühl, dass unsere Beschleunigung sehr stark war. Wir werden hier also versuchen, in der Schikane und der letzten Kurve so schnell wie möglich zu sein, dann können wir damit umgehen – zumindest bis zum Zielstrich.»

«In den ersten Runden in Le Mans fühlte ich mich sehr stark. Ich hatte das Gefühl, dass ich in dem Rennen etwas Besonderes hätte schaffen können. Ich weiß nicht, ob es für den Sieg gereicht hätte, aber zumindest für einen schönen Kampf mit Fabio [Quartararo]. Dieses Momentum will ich beibehalten. Wir sind auf dem Level, wo wir wirklich schöne Dinge leisten können», bekräftigte der 26-jährige Spanier.

Als in Le Mans kurz nach dem Rennstart der Regen einsetzte, war davon allerdings keine Spur mehr. Das Flag-to-Flag-Rennen beendete der WM-Fünfte am Ende nur auf Rang 10. «Ich hatte ein paar Schreckmomente und es wurde zum Desaster, ich habe die Konzentration verloren», zeigte er sich selbstkritisch. «Ich war sehr verärgert, als der Regen kam. Ich war einfach wütend und habe dabei vergessen, dass das Rennen noch in vollem Gange war. Ich habe einen Fehler gemacht, bin in der Schikane geradeaus und habe den Anschluss an Marc [Márquez] und die anderen Jungs verloren. Danach war es sehr schwierig, weil ich alleine nicht wusste, ob die Strecke rutschig war oder nicht. Es war schwierig und hart zu akzeptieren, weil wir in einer hervorragenden Ausgangsposition gewesen sind.»

«Auf der anderen Seite habe ich das Rennen mit einer positiven Einstellung beendet, weil das Motorrad und wir bereit waren für den Sieg. Das motiviert uns zusätzlich», so der Auftaktsieger von Katar. «Wir haben im Jerez-Test viel ausprobiert, was uns sehr hilft. Wir haben ein anderes Set-up gefunden, das ziemlich gut zu funktionieren scheint. Ich glaube, wir können einen guten Job machen. Klar, man weiß dann nie, das Wochenende kann sich auf verschiedene Weisen entwickeln. Aber wir werden versuchen, zumindest auf dem Level aus den ersten Runden von Le Mans zu sein.»

Am Freitag und Samstag dürfte es in Mugello trocken bleiben, am Rennsonntag könnte es aber wieder regnen. Von den Wettervorhersagen lässt sich Viñales die gute Laune aber nicht kaputt machen: «Wir werden bereit sein, das ist sicher. Wenn es zum Beispiel um die Strategie geht, werden wir besser vorbereitet sein. Falls es regnet, werden wir keine Fehler machen», versprach er fest entschlossen.

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.



Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pramac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.