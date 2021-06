Radunfall: Alex Rins muss sich Arm-OP unterziehen

Alex Rins ist in der laufenden MotoGP-Saison nicht vom Glück verfolgt: Der Suzuki-Werksfahrer wird den anstehenden Catalunya-GP nach einem Sturz beim Radtraining am Donnerstagvormittag verpassen.

Nach vier Nullern in Folge war Alex Rins beim Heim-GP auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» auf Wiedergutmachung aus. Stattdessen kam es noch schlimmer: Der 25-Jährige trainierte am Donnerstagvormittag mit seinem Rennrad auf der Strecke und verletzte sich dabei am rechten Arm.

Weil der letztjährige WM-Dritte über starke Schmerzen klagte, wurde er umgehend in das Dexeus-Klinikum von Barcelona gebracht, wo die Untersuchungen einen Bruch der Speiche ergaben.

Die Fraktur wird am morgigen Freitagmorgen operativ fixiert, teilte das Suzuki-Werksteam mit. Ob an diesem Wochenende ein Ersatzmann auf der GSX-RR sitzen wird, habe das Management der Teamweltmeister noch nicht entschieden.

Suzuki-Testfahrer Sylvain Guintoli wird auf jeden Fall in Montmeló sein, er ist eigentlich als TV-Experte für BT Sport vorgesehen.