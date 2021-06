Verletzter Alex Rins (Suzuki): «Es ist eine Schande»

Alex Rins muss sich nach einem Fahrradunfall einer Operation unterziehen. Dabei wollte er in Montmeló unbedingt die Formkrise überwinden. Suzuki hat sich derweil dazu entschieden, keinen Ersatzpiloten zu nominieren.

Vier Mal nacheinander kam Alex Rins nicht in die Punkteränge. In Montmeló beim Heimrennen hätte alles besser werden sollen. Doch dann geschah das Missgeschick. Bei einem Fahrradunfall zog sich der Suzuki-Fahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde zu weiteren Untersuchungen in das Hospital Univeristari Dexeus gebracht. Die Diagnose: Bruch der Speiche. Am Freitag wird Rins nicht seine Runden in Katalonien drehen, sondern im OP-Saal liegen. Eine gute Nachricht gibt es aber auch: Der CT-Scan des Kopfes ergab keine weiteren Verletzungen.

Der behandelnde Arzt Dr. Xavier Mir sagte: «Alex Rins hat eine Gelenkfraktur des rechten distalen Radius mit einer kleinen Verschiebung und hoher Entzündung erlitten. Wir haben zwei Möglichkeiten: Zum einen die Ruhigstellung der Fraktur mit Gips, aber die Genesungd dabei würde etwa vier bis sechs Wochen dauern. Oder, als Alternative, schlagen wir eine Operation vor, die wir für die beste Option halten. Morgen früh werden wir eingreifen und zwei Schrauben an den verletzten Knochen anbringen.»

Rins, der über Nacht im Krankenhaus bleiben wird, erklärte: «Es ist eine Schande, was passiert ist. Ich wollte in Montmeló ein Rennen fahren und eine solide Leistung zeigen, um nach einigen harten Wochen wieder in die Spur zu kommen. Am Freitag werde ich operiert und dann werden wir über den Zeitplan für die Genesung sprechen. Auf jeden Fall werden wir sehr hart arbeiten, um das Gefühl so schnell wie möglich zurückzubekommen. Hoffentlich kann ich schnell zurückkehren. Ich weiß aber noch nicht, ob ich für den Deutschland-GP bereit sein werde.»

Auch Projektleiter Shinchi Sahara konnte es kaum fassen: «Ich war überrascht und wirklich enttäuscht, diese Nachricht zu hören. Alex hat sehr hart trainiert und wir als Team haben gearbeitet und untersucht, wie wir am besten mit der Situation umgehen können. Er hatte einige Stürze und diese Verletzung kommt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, denn wir fühlten uns bereit. Wir hoffen, dass Joan Mir an diesem Wochenende ein großartiges Ergebnis einfahren kann, aber natürlich werden wir Alex vermissen.»

Die Verantwortlichen der Blau-Silbernen haben indes beschlossen, keinen Ersatz zu nominieren. Am Plan, dass Sylvain Guintoli am Montag den Test bestreiten soll, ändert sich nichts.

Stand Fahrer-WM nach 6 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 105 Punkte. 2. Zarco 81. 3. Bagnaia 79. 4. Miller 74. 5. Mir 65. 6. Viñales 64. 7. Aleix Espargaró 44. 8. Binder 35. 9. Morbidelli 33. 10. Oliveira 29. 11. Pol Espargaró 29. 12. Nakagami 28. 13. Rins 23. 14. Petrucci 23. 15. Alex Márquez 20. 16. Bastianini 20. 17. Martin 17. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Bradl 11. 22. Marini 9. 23. Pirro 3. 24. 24. Savadori 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 132 Punkte. 2. Ducati 123. 3. Suzuki 69. 4. KTM 58. 5. Honda 47. 6. Aprilia 44.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 169 Punkte. 2. Ducati Lenovo 153. 3. Pramac Racing 102. 4. Suzuki Ecstar 88. 5. Red Bull KTM Factory Racing 64. 6. Repsol Honda 52. 7. Petronas Yamaha SRT 48. 8. LCR-Honda 48. 9. Aprilia Racing Team Gresini 47. 10. Tech3 KTM Factory Racing 36. 11. Esponsorama Racing Ducati 29.