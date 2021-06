Brad Binder (4.): «Im FP3 werden sich alle steigern» 04.06.2021 - 20:02 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Glänzel Brad Binder war am Freitag der beste KTM-Fahrer auf P4

Brad Binder schloss den Freitag in Montmeló als bester KTM-Fahrer ab und wurde Vierter in der kombinierten Zeitenliste. Er ist sich sicher, dass er am Samstagvormittag noch einmal zulegen muss, um Q2 direkt zu erreichen.