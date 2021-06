Mutiger Fabio Quartararo (6.): Doppelt bestraft

Was tun, wenn sich der Reißverschluss selbstständig macht und sich dann auch nicht mehr hochziehen lässt? Richtig - einfach unbeirrt weitefahren. Dafür wurde er aber zusätzlich bestraft und auf P6 zurückverwiesen.

Viel spektakulärer hätte der Sonntag von Fabio Quartararo nicht ablaufen können. Unfreiwillig zog der Franzose vor etwas mehr als 19000 Zuschauern beim Catalunya-GP blank, weil sich seine Lederkombi öffnete und nicht mehr schließen ließ. Wegen dieses Materialfehlers wurde er aus dem Tritt gebracht, aber zunächst nicht bestraft. Erst Stunden später wurde er auf Platz 6 zurückversetzt.

Viel schwerer wog zuvor noch ein anderes Vergehen, bei dem er die Linie in Kurve 1 nicht halten konnte und den Notausgang nehmen musste. Weil er die Position nicht an Jack Miller abgab, wurde er erst einmal nur deswegen mit einer Drei-Sekunden-Strafe belegt. Einen Vorteil hatte er sich allerdings nicht verschafft. Als wäre der ungeschützte Oberkörper nicht schon Bestrafung genug gewesen, wurde der Yamaha-Fahrer aber auch noch vom Podest verwiesen, denn durch die Zeitstrafe fiel er erst einmal hinter Jack Miller auf P4 zurück. Zum Zeitpunkt seiner Medienrunde wusste er noch nichts von seiner zweiten Strafe.

Quartararos Meinung zum Rennen, in dem er lange Zeit ein ernster Herausforderer des späteren Siegers Miguel Oliveira war: «Ich habe versucht, die Reifen zu schonen. Miguel war bei Linkskurven aber so stark und dieses gute Gefühl hatte ich nicht. Das ging aber allen Yamaha-Fahrern so. Franco Morbidelli hatte ich zu den Favoriten gezählt und er landete weit hinten. Auch Maverick Vinales hatte zu kämpfen. Wenn man alle Umstände berücksichtigt, dann ist das Ergebnis in Ordnung.»

Im Regelwerk steht, dass die Fahrer während des gesamten Rennens die Brust- und Rückenprotektoren korrekt tragen müssen und deswegen wurde der Fahrer aus Nizza doch sanktioniert. Bei Quartararo war das nicht der Fall. «Ich habe schon eine Strafe bekommen, mit der ich nicht einverstanden bin. Ich denke, das reicht und das Rennen ist jetzt auch zu Ende wir müssen darüber nicht mehr reden», findet der 22-Jährige. Die Rennleitung sah das anders.

Redebedarf hatte er in Bezug auf seine Lederkombi trotzdem: «Ich weiß nicht, was passiert ist. Fünf Runden vor Schluss war der Anzug komplett offen und der Reißverschluss ließ sich nicht mehr hochziehen. Es war nicht einfach, so zu fahren. Aber so etwas kommt vor. Ich kann nicht ins Detail gehen, weil ich nicht mehr weiß.»

Wie hat es sich aber angefühlt, mit über 300 Stundenkilometern auf diese Weise zu fahren? «Ich habe versucht, normal weiterzufahren», meinte Quartararo, der nach dem Zieleinlauf den Reißverschluss offenbar doch wieder schließen konnte. «Man wird auf der Geraden einfach nach hinten gedrückt. Ich wollte nicht daran denken, sondern nur das Podium nach Hause bringen. Aber auch das hat nicht geklappt. Es war einfach nicht unser Tag.»

Jetzt ist erst einmal Hersteller Alpinestars am Zug. «Sie checken es», sagte Quartararo, der Montmeló mit 14 Punkten Vorsprung als WM-Führender verlässt.

MotoGP-Ergebnis, Montmeló, 6. Juni:

1. Oliveira, KTM, 24 Runden in 40:21,749 min

2. Zarco, Ducati, + 0,175 sec

3. Miller, Ducati, + 1,990

4. Mir, Suzuki, + 5,325

5. Viñales, Yamaha, + 6,281

6. Quartararo, Yamaha, + 7,815**

7. Bagnaia, Ducati + 8,175

8. Binder, KTM, + 8,378

9. Morbidelli, Yamaha, + 15,652

10. Bastianini, Ducati, + 19,297

11. Alex Márquez, Honda, + 21,650

12. Marini, Ducati, + 22,533

13. Nakagami, Honda, + 27,833

14. Martin, Ducati, + 29,075

15. Savadori, Aprilia, + 40,291



** Zwei Drei-Sekunden-Penalties

Stand Fahrer-WM nach 7 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo 118 Punkte. 2. Zarco 101. 3. Miller 90. 4. Bagnaia 88. 5. Mir 76. 6. Viñales 74. 7. Oliveira 54. 8. Aleix Espargaró 44. 9. Binder 43. 10. Morbidelli 40. 11. Nakagami 31. 12. Pol Espargaró 29. 13. Bastianini 26. 14. Alex Márquez 25. 15. Rins 23. 16. Petrucci 23. 17. 17. Martin 19. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Marini 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 145 Punkte. 2. Ducati 143. 3. KTM 83. 4. Suzuki 80. 5. Honda 52. 6. Aprilia 45.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 192 Punkte. 2. Ducati Lenovo 178. 3. Pramac Racing 124. 4. Suzuki Ecstar 99. 5. Red Bull KTM Factory Racing 97. 6. LCR-Honda 56. 7. Petronas Yamaha SRT 55. 8. Repsol Honda 52. 9. Aprilia Racing Team Gresini 48. 10. Esponsorama Racing Ducati 39. 11. Tech3 KTM Factory Racing 36.