Johann Zarco (2.): «Ducati hat riesiges Potenzial»

Auf den ersten MotoGP-Sieg muss Johann Zarco weiter warten, trotzdem war der Pramac-Ducati-Pilot mit seinem zweiten Platz in Montmeló zufrieden: «Ich freue mich sehr über die Situation in der Weltmeisterschaft.»

Zum vierten Mal landete Johann Zarco im siebten Rennen der laufenden Saison auf Rang 2. Der zweifache Moto2-Weltmeister hat damit insgesamt schon elf MotoGP-Podestplätze auf dem Konto, ein Sieg in der Königsklasse fehlt dem 30-Jährigen aber noch.

«Es wäre schön zu gewinnen, aber ein zweiter Platz und 20 Punkte sind immer eine großartige Sache. Ich zerbreche mir wegen des ersten Sieges nicht zu sehr den Kopf, ich setze mich selbst nicht zu sehr unter Druck», gab sich der WM-Zweite betont gelassen. «Ich glaube, der Sieg kann kommen, wenn alles noch besser unter Kontrolle sein wird. Mal sehen, ich entwickle mich noch immer auf dem Motorrad. Das ist ein schönes Gefühl. Ich spüre, dass die Ducati ein riesiges Potenzial hat. Ich versuche mein Bestes, dieses Potenzial mit jedem Mal besser auszuschöpfen. Wenn alles unter Kontrolle sein wird, dann werde ich vielleicht auch einen Sieg in der Hand haben.»

Mit dem zweiten Platz in Montmeló verkürzte der Franzose seinen Rückstand auf Landsmann und WM-Leader Fabio Quartararo zudem auf 17 Punkte. «Ich freue mich sehr über die Situation in der Weltmeisterschaft. Ich habe zu Beginn des Rennens versucht, keinen Fehler zu machen, und habe ein paar Plätze verloren», erzählte Zarco, der von Startplatz 3 losgefahren war. Tatsächlich fiel er in den ersten Runden bis auf Rang 7 zurück, kurz nach der Rennmitte war er aber wieder auf Podestkurs.

«Als ich Joan Mir überholen konnte und damit auf dem Podium war, habe ich daran gedacht, dass es perfekt wäre, wenigstens vor Fabio zu sein, um Punkte gutzumachen anstatt einzubüßen», verriet der Pramac-Ducati-Pilot. «Ich war überrascht, als er das Problem mit der Lederkombi bekam. Ich war hinter ihm, als er den Brustschutz in Kurve 3 weggeworfen hat. Er war hinter Miguel, mit einem Arm – ich dachte mir: ‚Was macht er bloß?‘ Ich verstand es nicht, aber ich sah, dass er Zeit verlor.»

«Ich konnte ihn dann überholen, was gut für die WM ist», betonte der 30-Jährige aus Cannes. «Ich wollte aber nicht zu sehr daran denken, man muss sich auf das Rennen fokussieren. Denn warum sollte ich nicht an den Sieg denken? Ich glaube, das ist der beste Weg, um bis zum Schluss den Fokus zu halten.»

«In den letzten zwei Runden habe ich hart gepusht, um Miguel noch einzuholen. Ich war im ersten Sektor stark, aber im zweiten und im letzten war es nicht einfach, noch Zeit gutzumachen. Ich habe an eine Attacke gedacht, aber ich hatte nicht genug Spielraum. Es war also besser, den zweiten Platz mitzunehmen. Es war ein guter Sonntag», freute sich Zarco.

MotoGP-Ergebnis, Montmeló, 6. Juni:

1. Oliveira, KTM, 24 Runden in 40:21,749 min

2. Zarco, Ducati, + 0,175 sec

3. Miller, Ducati, + 1,990

4. Quartararo, Yamaha, + 4,815*

5. Mir, Suzuki, + 5,325

6. Viñales, Yamaha, + 6,281

7. Bagnaia, Ducati + 8,175

8. Binder, KTM, + 8,378

9. Morbidelli, Yamaha, + 15,652

10. Bastianini, Ducati, + 19,297

11. Alex Márquez, Honda, + 21,650

12. Marini, Ducati, + 22,533

13. Nakagami, Honda, + 27,833

14. Martin, Ducati, + 29,075

15. Savadori, Aprilia, + 40,291



*Drei-Sekunden-Penalty

Stand Fahrer-WM nach 7 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo 118 Punkte. 2. Zarco 101. 3. Miller 90. 4. Bagnaia 88. 5. Mir 76. 6. Viñales 74. 7. Oliveira 54. 8. Aleix Espargaró 44. 9. Binder 43. 10. Morbidelli 40. 11. Nakagami 31. 12. Pol Espargaró 29. 13. Bastianini 26. 14. Alex Márquez 25. 15. Rins 23. 16. Petrucci 23. 17. 17. Martin 19. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Marini 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 145 Punkte. 2. Ducati 143. 3. KTM 83. 4. Suzuki 80. 5. Honda 52. 6. Aprilia 45.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 192 Punkte. 2. Ducati Lenovo 178. 3. Pramac Racing 124. 4. Suzuki Ecstar 99. 5. Red Bull KTM Factory Racing 97. 6. LCR-Honda 56. 7. Petronas Yamaha SRT 55. 8. Repsol Honda 52. 9. Aprilia Racing Team Gresini 48. 10. Esponsorama Racing Ducati 39. 11. Tech3 KTM Factory Racing 36.