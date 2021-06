Miguel Oliveira (KTM): Helm-Spende für Kini

Der portugiesische Red Bull-KTM-MotoGP-Star Miguel Oliveira hat sich nach dem Triumph beim Catalunya-GP großzügig gezeigt und Motocross-Ikone Heinz Kinigadner mit einem ganz besonderen Geschenk überrascht.

Miguel Oliveira schwebt im Moment auf einer echten Erfolgswelle. Der Portugiese aus dem MotoGP-Werksteam von Red Bull KTM holte in den vergangenen beiden Rennen in Mugello und Barcelona 45 von 50 möglichen Punkten. Mit seinem Montmeló-Sieg hält der portugiesische Nationalheld schon bei drei MotoGP-Triumphen, in der WM-Tabelle belegt der 26-Jährige bereits P7.

Nach seinem Sieg in Katalonien gab es am Montag auch noch den offiziellen MotoGP-Test auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya». Am Wochenende gab es zuvor aber noch einen Termin in einem der KTM-Trucks, über den sich vor allem KTM-Berater Heinz Kinigadner (61) und Sohn Hannes (37) enorm gefreut haben. Oliveira übergab den Kinis ausgerechnet seinen Sieger-Helm vom Red Bull Ring aus dem Jahr 2020.

Zur Erinnerung: Damals stach Oliveira beim Steiermark-GP mit der Tech3-KTM in der Zielkurve mit einem cleveren Manöver die beiden Streithähne Pol Espargaró und Jack Miller aus. Der Oliveira-Original-Helm der französischen Marke Shark ist zudem mit einem besonderen, verspiegelten Visier ausgestattet, worauf auch noch eine persönliche Widmung für die Kinigadners zu lesen ist.

Der zweifache 250er-Motocross-Weltmeister Kinigadner zeigte sich ergriffen und sehr dankbar. «Ich muss mich sehr bei Miguel bedanken. Dieser Helm bekommt bei uns im Kini-Shop in Wiesing einen ganz besonderen Platz – direkt neben dem Helm von Niki Lauda.»

Die Kinigadners führen in Wiesing im Inntal seit Jahren ihren Kini-Shop und sind vor kurzem in ein hochmodernes Gebäude umgezogen.