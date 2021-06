Sachsenring FP1: Bestzeit für Marc Márquez (Honda)

Fühlte sich auf dem Linkskurs in Sachsen gleich wieder wohl: Marc Márquez

Das erste freie MotoGP-Training auf dem Sachsenring wurde eine überraschende Beute von Marc Márquez. Rossi kam über Platz 20 nicht hinaus.

Spannung vor dem ersten freien MotoGP-Training auf dem Sachsenring, auf dem Honda die letzten zehn Rennen in der «premier class» gewinnen hat, dreimal mit Dani Pedrosa (2010 bis 2012), dann sieben Mal mit Marc Márquez. Ducati hingegen hat in Sachsenring seit 2008 (Casey Stoner) keinen Sieg errungen. Valentino Rossi hat 2009 in Hohenstein-Ernstthal für den letzten Yamaha-Sieg gesorgt.

Beim achten Kräftemessen der Saison präsentierte Marc Márquez auf der Repsol-Honda jene neue Aerodynamik, die Stefan Bradl zuletzt in Jerez getestet hat. Sie sieht dem «Aero Body» von Yamaha zum Verwechseln ähnlich. Bei KTM-Tech3 war in der Box pro Fahrer ein neues Chassis zu sehen, jene Version, die Binder und Oliveira in Mugello bekommen haben.

Marc Márquez lag nach 5 der 45 Minuten mit 1:22,348 min an der Spitze vor Aleix Espargaró, Zarco, Lecuona, Oliveira, Rins, Nakagami, Quartararo, Miller, Alex Márquez und Viñales.

Dann stürzte Jorge Martin mit der Pramac-Ducati, in der Kurve 12, dann purzelte Pol Espargaró im Ausgang von Turn 2 von seiner Repsol-Honda.

Nach elf Minuten stürzte WM-Leader Fabio Quartararo in der Senke in Kurve 12 auf der 3,671 km langen Strecke mit den zehn Linkskurven und drei Rechtskurven. Der Yamaha-Star aus Frankreich blieb unverletzt.

Nach 20 Minuten hielt sich Marc Márquez immer noch auf Platz 1 mit 1:21,660 min. Nakagami auf Platz 2 mit 0,276 sec Rückstand. 3. Pol Espargaró, + 0,350 sevc. Also drei Honda an der Spitze! 4. Miller. 5. Quartararo. 6. Aleix Espargaró. 7. Zarco. 8. Viñales. 9. Rins. 10. Oliveira, + 0,974. – 18. Rossi, + 1,286. 19. Morbidelli.

Der Sachsenring könnte der sehnsüchtig erwartete Wendepunkt für Marc Márquez und Honda werden, denn der Spanier liebt Strecken, die gegen den Uhrzeigersinn verlaufen – er hat 26 MotoGP-Rennen auf solchen Strecken gewonnen, die nicht alltäglich sind. Laguna Seca, der Circuit of the Americas (COTA) sowie Misano und Aragón gehören dazu.

In den letzten 15 Minuten brauste Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo auf Platz 2, er lag nur 0,168 sec hinter Spitzenreiter Marc Márquez.

Neun Minuten vor Schluss rückte Jack Miller (Lenovo Ducati) zu einer Zeitenjagd aus, er lag zu diesem Zeitpunbkt mit 1:22,051 min an fünfter Position. Aber er schaffte keine Verbesserung.

Alex Rins ging nach seiner Verletzungspause anfangs besonders in den Bremszonen noch etwas vorsichtig ans Werk: Er hielt sich vorerst im Mittelfeld, ehe er sich im Finish auf Platz 7 verbesserte und Joan Mir besiegte.

Übrigens: Marc Márrquez hat seine Bestzeit bereits in seiner dritten fliegenden Runde gedreht!

Zur Erinnerung: Die schnellste Sachsenring-Runde gelang Marc Márquez vor Corona mit 1:20,195 min (= 164,7 km/h). Die schnellste Rennrunde drehte er mit 1:21,228 min.

Ergebnis MotoGP F1, Sachsenring, 18. Juni

1. Marc Márquez, Honda, 1:21,660

2. Quartararo, Yamaha, + 0,168

3. Nakagami, Honda, + 0,276

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,350

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,380

6. Miller, Ducati, + 0,391

7. Rins, Suzuki, + 0,416

8. Zarco, Ducati, + 0,488

9. Mir, Suzuki + 0,512

10. Viñales, Yamaha, + 0,593

11. Bagnaia, Ducati, + 0,600

12. Oliveira, KTM, + 0,664

13. Marini, Ducati, + 0,704

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

15. Bastianini, Ducati, + 0,817

16. Alex Márquez, Honda, + 0,877

17. Savadori, Aprilia, + 0,952

18, Petrucci, KTM, + 0,986

19. Martin, Ducati, + 1,018

20. Rossi, Yamaha, +1,031

21. Lecuona, KTM, + 1,068

22. Binder, KTM, + 1,309

Moto3-Ergebnis, FP1, Sachsenring (18. Juni)

1. John McPhee, Honda, 1:26,739 min

2. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,113 sec

3. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,370

4. Stefano Nepa, KTM, + 0,550

5. Pedro Acosta, KTM, + 0,597

6. Dennis Foggia, Honda, + 0,762

7. Filip Salac, Honda, + 0,762

8. Andrea Migno, Honda, + 0,854

9. Deniz Öncü, KTM, + 0,922

10. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,940

11. Niccoló Antonelli, KTM, + 0,960

12. Jeremy Alcoba, Honda, + 1,059

13. Jaume Masia, KTM, + 1,108

14. Lorenzo Fellon, Honda, + 1,110