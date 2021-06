Álex Márquez (Honda/13.): «Das erste Mal Sachsenring»

Alex Márquez mit einem guten Start in den Sachsenring-GP

Nach seinen ersten MotoGP-Runden auf dem Sachsenring am Freitag lag Álex Márquez in der Zeitenliste direkt hinter Bruder Marc. Der LCR-Honda-Pilot erklärte, warum die Honda auf dieser Strecke besonders gut funktioniert.

Da der Sachsenring-GP 2020 Corona-bedingt ausgefallen war, gab es am Trainingsfreitag mehr MotoGP-Neulinge als sonst auf der sächsischen Rennstrecke. So auch LCR-Honda-Fahrer Álex Márquez, der 2020 aus der Moto2 in die Königsklasse aufgestiegen war. «Im FP1 hatte ich einige Probleme, da es mein erstes Mal hier mit dem MotoGP-Bike war», kommentierte der Spanier die Lage nach Platz 16 im ersten freien Training.

Mit nur 3,671 km gehört der Sachsenring zu einer der kürzesten Strecken im Kalender, weshalb das Fahrerfeld noch enger zusammenrückt. In der kombinierten Zeitenliste trennten am Freitag die ersten 19 Fahrer gerade einmal 1,012 sec. «Hier sind alle so nah beieinander, weshalb kleine Dinge den entscheidenden Unterschied ausmachen», ist sich der jüngere der Márquez-Brüder bewusst.

Mit einer Zeit von 1:21,293 min platzierte Álex seine Honda auf Position 13 und lag damit direkt hinter Bruder Marc. «Marc ist auf Strecken wie dem Sachsenring aufgrund der vielen Linkskurven immer sehr stark», holte der 25-Jährige aus. Dass die Honda hier besser funktioniert, liegt laut dem Spanier an mehreren Faktoren: «Es sind viele Dinge die zusammenspielen, beispielsweise hat Sektor 2 keine Bremspunkte, weshalb wir dort schnell sind.»

Aber auch in der Entwicklung hat Honda beim Catalunya-Test vor knapp zwei Wochen einen Schritt nach vorne gemacht: « Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einer Lösung für unsere Probleme mit dem Gip am Hinterrad. Wir versuchen die Stellen zu finden, an denen wir derzeit die größten Probleme haben. Es scheint, als hätte sich die Motorbremse etwas verbessert, wodurch wir das Motorrad besser stoppen können», zeigte sich der Moto2-Weltmeister von 2019 zuversichtlich.

MotoGP, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (18. Juni)

1. Oliveira, KTM, 1:20,690 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,220 sec

3. Viñales, Yamaha, + 0,333

4. Rins, Suzuki, + 0,387

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,418

6. Nakagami, Honda, + 0,441

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,453

8. Zarco, Ducati, + 0,491

9. Miller, Ducati, + 0,502

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,538

11. Petrucci, KTM, + 0,592

12. Marc Márquez, Honda, + 0,601

13. Alex Márquez, Honda, + 0,603

14. Martin, Ducati, + 0,708

15. Binder, KTM, + 0,736

16. Mir, Suzuki, + 0,763

17. Lecuona, KTM, + 0,878

18. Marini, Ducati, + 0,905

19. Bastianini, Ducati, + 1,012

20. Savadori, Aprilia, + 1,188

21. Rossi, Yamaha, + 1,278

22. Bagnaia, Ducati, + 1,521

Ergebnis MotoGP F1, Sachsenring, 18. Juni

1. Marc Márquez, Honda, 1:21,660

2. Quartararo, Yamaha, + 0,168

3. Nakagami, Honda, + 0,276

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,350

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,380

6. Miller, Ducati, + 0,391

7. Rins, Suzuki, + 0,416

8. Zarco, Ducati, + 0,488

9. Mir, Suzuki + 0,512

10. Viñales, Yamaha, + 0,593

11. Bagnaia, Ducati, + 0,600

12. Oliveira, KTM, + 0,664

13. Marini, Ducati, + 0,704

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

15. Bastianini, Ducati, + 0,817

16. Alex Márquez, Honda, + 0,877

17. Savadori, Aprilia, + 0,952

18, Petrucci, KTM, + 0,986

19. Martin, Ducati, + 1,018

20. Rossi, Yamaha, +1,031

21. Lecuona, KTM, + 1,068

22. Binder, KTM, + 1,309