Johann Zarco (Ducati/8.): Müssen auch mal straucheln

Johann Zarco und seine Ducati-Kollegen haben am Sachsenring Probleme. Doch der mit dem Selbstvertrauen des zweiten WM-Rangs im Gepäck angereiste Franzose ist davon überzeugt, dass er die Lösung rechtzeitig finden wird.

«Mein Stil für diese Strecke ist nicht ideal», stellte Johann Zarco nach den ersten beiden Trainingseinheiten auf dem Sachsenring fest. «Ich werde versuchen, mich so gut wie möglich anzupassen und hart daran arbeiten, Lösungen zu finden.»

Der Franzose belegte mit seiner Ducati den achten Platz und drehte insgesamt 42 Runden, um wertvolle Informationen für seine Crew und sich selbst zu sammeln.

«Wir haben auf dieser Strecke mit diesem ungewöhnlichen Layout eine Menge dazugelernt. Ich muss ruhig bleiben und bin mir sicher, dass wir Lösungen finden werden», erklärte der WM-Zweite weiter. Besonders in den Sektoren 3 und 4 haben er und seine Markenkollegen Probleme. Eine Erklärung hat er dafür aber noch nicht: «Es ist nicht einfach. Wir müssen es schaffen, drei Zehntelsekunden pro Runde zu finden, dann sind wir vorne dabei. Für mich geht es darum, meiner Crew wichtige Kommentare mit auf den Weg zu geben.»

Eine Vorhersage, die Zarco am Donnerstag bei der Pressekonferenz getroffen hatte, ist indes bereits eingetreten, denn Marc Márquez scheint am Sachsenring zu alter Stärke zurückzufinden - obwohl nach P12 in der kombinierten Zeitenliste noch Luft nach oben ist. «Wir haben das erwartet und es ist eingetroffen. Wir müssen noch verstehen, warum er hier so stark ist. Das ist eine interessante Herausforderung, aber ich bin selbstbewusst und denke, dass wir auch mal straucheln müssen. Am Ende werden wir dennoch einen guten Job erledigen», glaubt Zarco.

MotoGP, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (18. Juni)

1. Oliveira, KTM, 1:20,690 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,220 sec

3. Viñales, Yamaha, + 0,333

4. Rins, Suzuki, + 0,387

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,418

6. Nakagami, Honda, + 0,441

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,453

8. Zarco, Ducati, + 0,491

9. Miller, Ducati, + 0,502

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,538

11. Petrucci, KTM, + 0,592

12. Marc Márquez, Honda, + 0,601

13. Alex Márquez, Honda, + 0,603

14. Martin, Ducati, + 0,708

15. Binder, KTM, + 0,736

16. Mir, Suzuki, + 0,763

17. Lecuona, KTM, + 0,878

18. Marini, Ducati, + 0,905

19. Bastianini, Ducati, + 1,012

20. Savadori, Aprilia, + 1,188

21. Rossi, Yamaha, + 1,278

22. Bagnaia, Ducati, + 1,521