Hervé Poncharal: «Stehen kurz vor der Entscheidung»

MotoGP-Aufsteiger Remy Gardner weiß noch nicht, wer 2022 an seiner Seite bei KTM Tech3 fahren wird. Danilo Petrucci und Iker Lecuona werden in Assen versuchen, Eigenwerbung zu betreiben. In Deutschland gelang das nicht.

Das Stühlerücken in der MotoGP-Klasse geht kurz vor der Sommerpause in die entscheidende Phase. Aufsteiger Remy Gardner hat einen Platz beim KTM Tech3-Rennstall sicher, doch wer an der Seite des WM-Führenden der Moto2-Serie fahren wird, steht noch nicht fest.

Teamchef Hervé Poncharal sagt vor dem GP in Assen am Wochenende: «Wir wissen auch, dass der zweite Platz noch nicht bestätigt ist und natürlich wird es interessant sein, zu beobachten, was während des Grand Prix der Niederlande passiert. Wir stehen kurz vor der endgültigen Entscheidung, wer 2022 Teamkollege von Remy Gardner sein wird.»

Derzeit fahren Danilo Petrucci und Iker Lecuona für Poncharal, doch beide Piloten tun sich in dieser Saison schwer. Der Franzose hofft, dass es in den Niederlanden besser laufen wird: «Das ist ein ganz besonderes Rennen, das in diesem Jahr das Ende des ersten Teils der Saison darstellt. Danach haben wir eine lange Sommerpause, also will jeder mit einem positiven Ergebnis im Gepäck in den Urlaub fahren. Obwohl die Ergebnisse des Großen Preises von Deutschland nicht das waren, was wir erwartet haben, konnten wir sehen, dass wir viel näher an der Spitze sind als zuvor.»

Petrucci konnte dies aber nicht zeigen. Er landete nach einem Zwischenfall mit Alex Márquez im Kiesbett und musste aufgeben. Schon am Tag der Qualifikation war der Italiener stocksauer gewesen, nachdem er von Enea Bastianini behindert worden war. Poncharal weiter: «Danilo hat ein sehr positives Gefühl für Assen und er fühlt sich auch viel wohler mit dem Motorrad. Insgesamt denke ich, dass das ein schöner Weg sein könnte, die erste Halbzeit zu beenden. Bislang war die Saison für uns nicht einfach.»

Petrucci, der für den Unfall am Sachsenring seinen Stallrivalen Lecuona verantwortlich machte, ergänzt: «Assen ist eine meiner Lieblingsstrecken und eine der Strecken, die ich am besten kenne, weil ich hier schon in der Europameisterschaft gefahren bin. Deshalb kann ich es kaum erwarten, dort zu fahren, zumal wir letztes Wochenende auf dem Sachsenring eine gute Basis und ein gutes Basis-Setup für das Motorrad gefunden haben. Leider konnten wir keine Punkte einfahren. Aber wir konnten zeigen, dass wir schneller sind.»

Lecuona verändert seine Zielsetzung im Vorfeld des neunten Laufs nicht - zumal er auf einer MotoGP-Maschine noch nie in Assen gefahren ist bislang. Er meint: «Wie immer ist es mein Ziel, das Rennen zu beenden und um die Top 10 kämpfen.»

