Marc Márquez: Vom Sachsenring-Level weit entfernt? 24.06.2021 - 18:11 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Glänzel Marc Márquez zweifelt an seiner Leistungsfähigkeit in Assen

Marc Márquez hat sich auf dem Sachsenring mit einem Sieg zurückgemeldet. Der Erfolg drängt ihn für den GP in Assen aber nicht automatisch in die Favoritenrolle. Stattdessen peilt der Spanier eine Top-10-Platzierung an.