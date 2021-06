Takaaki Nakagami (Honda/11.): «Besser als erwartet»

Nakagami war am Freitag in Assen drittbester Honda-Pilot

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami verfehlte mit Platz 11 am Freitag in Assen nur knapp die Top-10-Plätze. Der Japaner zeigte sich anschließend über das Grip-Level des neuen Streckenasphalts erstaunt.

Nach Platz 13 am Sachsenring hofft LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami beim neunten Saisonlauf in Assen auf eine ansteigende Formkurve. Immerhin kam er in Sachsen knapp 20 Sekunden hinter Rennsieger und Markenkollege Marc Márquez ins Ziel. Mit Platz 8 im ersten freien Training legte der Japaner gut los, jedoch vereitelte der einsetzende Regen im FP2 eine weitere Zeitenjagd. Nakagami beendete den Freitag auf Position 11 und somit außerhalb der zehn provisorischen Q2-Plätze.

Mit einer Bestzeit von 1:34,004 min war der 29-Jährige noch gut zwei Sekunden vom All-Time-Lap-Record vom Franzosen Fabio Quartararo entfernt. Der Yamaha-Werkspilot umrundete 2019 den 4,555 km langen «Stichting Circuit van Drenthe» in 1:32,017 min.

Nach den freien Trainings am Feitag kommentierte «Taka» die neu asphaltierte Strecke in den Niederlanden positiv: «Das Grip-Level war überraschenderweise gut, besser als ich es erwartet hatte. In einigen Abschnitten hatte ich etwas mehr Unruhen im Motorrad, aber insgesamt gefällt mir der neue Belag.»

Bereits beim Sachsenring-GP klagte Nakagami über mangelnden Hinterradgrip, Honda-Werksfahrer Márquez fabrizierte im FP2 in Assen einen angsteinflößenden Highsider, nachdem ihm ebenfalls das Hinterrad ausgebrochen war. Dass Honda mit dem Grip am Hinterrad seit längerem kämpft, ist auch dem Japaner bewusst. «Teilweise war es schwierig um die Kurven zu kommen, im FP1 hatte ich oftmals ein durchdrehendes Hinterrad. Aber nach einigen Änderungen am Motorrad hatten wir das Problem in den Griff bekommen», so der Japaner.

MotoGP-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (25. Juni):

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,328

4. Quartararo, Yamaha, + 0,419

5. Rins, Suzuki, + 0,429

6. Marc Márquez, Honda, + 0,488

7. Mir, Suzuki, + 0,629

8. Zarco, Ducati, + 0,636

9. Petrucci, KTM, + 0,867

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

11. Nakagami, Honda, + 0,932

12. Miller, Ducati, + 0,994

13. Savadori, Aprilia, + 1,026

14. Bagnaia, Ducati, + 1,193

15. Martin, Ducati, + 1,267

16. Alex Márquez, Honda, + 1,286

17. Rossi, Yamaha, + 1,359

18. Binder, KTM, + 1,419

19. Lecuona, KTM, + 1,438

20. Bastianini, Ducati, + 1,586

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,672

