Fabio Quartararo (Yamaha/4.): «Zu vorsichtig»

Fabio Quartararo am Freitag in Assen

Die Dutch TT ist für die MotoGP-Stars der letzte Grand Prix vor der fünfwöchigen Sommerpause. WM-Leader Fabio Quartararo wollte am Freitag noch kein Risiko eingehen, als in Assen der Regen einsetzte.

Fabio Quartararo liegt nach dem ersten Arbeitstag in Assen, der im FP2 vom Regen unterbrochen wurde, auf dem vierten Rang. Sein Rückstand auf seinen Teamkollegen und Dutch-TT-Sieger von 2019, Maverick Viñales, beträgt 0,419 sec.

«Es war ein recht positiver Tag», erzählte der 22-jährige Franzose. «Leider mussten wir im FP1 den Soft-Vorderreifen verwenden, wegen der begrenzten Reifenanzahl, und das ist ein Reifen, den ich üblicherweise nicht wirklich mag. Am Vormittag haben wir vorne also nur die weiche Mischung eingesetzt. Der Medium-Hinterreifen war okay, ich konnte jedoch die Front nicht so pushen. Ich war aber recht zufrieden», kommentierte er seinen vierten Platz im FP1.

In der Nachmittags-Session verbesserte «El Diablo» seine persönliche Bestzeit, noch bevor der Regen einsetzte. Das bescherte ihm Rang 2 im FP2. «Am Nachmittag war ich auf Medium-Hard draußen. Es regnete ein bisschen, mein Vertrauen mit dem harten Hinterreifen war nicht so gut. Auf dem Regenreifen war ich dann zu vorsichtig», gestand er. «Das Gefühl war nicht schlecht, aber ich war deutlich zu vorsichtig. Wir wissen, dass wir für morgen einen Schritt machen und pushen müssen, um schneller zu sein.»

Was braucht der WM-Leader dafür? «Ich muss mich einfach selbst mehr als Limit bringen», erklärte er. «Ich bin in einer Situation, in der ich keine dummen Fehler machen und nicht im Nassen im FP3 stürzen will. Wenn die Zeit kommen wird, um mehr zu pushen, werde ich es tun. Ich glaube, heute war so ein Moment, in dem man besser ruhig bleibt.» Denn mit 22 Punkten Vorsprung wollte er bei den wechselhaften Wetterverhältnissen keinen Sturz oder gar eine Verletzung riskieren.

Wie beurteilt der Yamaha-Werksfahrer den neuen Streckenbelag in Assen? «Wenn man sich die Rundenzeiten anschaut, scheint der Grip ein bisschen besser zu sein. Die Unebenheiten sind aber immer noch da – oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Es ist sicherlich nicht besser, weil sich das Motorrad noch immer stark bewegt. Der Grip ist aber ziemlich gut. Es wird ein guter Kampf», versprach Quartararo.

MotoGP-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (25.Juni):

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,328

4. Quartararo, Yamaha, + 0,419

5. Rins, Suzuki, + 0,429

6. Marc Márquez, Honda, + 0,488

7. Mir, Suzuki, + 0,629

8. Zarco, Ducati, + 0,636

9. Petrucci, KTM, + 0,867

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

11. Nakagami, Honda, + 0,932

12. Miller, Ducati, + 0,994

13. Savadori, Aprilia, + 1,026

14. Bagnaia, Ducati, + 1,193

15. Martin, Ducati, + 1,267

16. Alex Márquez, Honda, + 1,286

17. Rossi, Yamaha, + 1,359

18. Binder, KTM, + 1,419

19. Lecuona, KTM, + 1,438

20. Bastianini, Ducati, + 1,586

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,672

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP2:

1. Viñales, Yamaha, 1:33,241 min

2. Oliveira, KTM, + 0,159 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,250

4. Marc Márquez, Honda, + 0,319

5. Mir, Suzuki, + 0,460

6. Zarco, Ducati, + 0,467

7. Rins, Suzuki, + 0,719

8. Miller, Ducati, + 0,825

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,840

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,855

11. Petrucci, KTM, + 0,893

12. Martin, Ducati, + 1,098

13. Alex Márquez, Honda, + 1,117

14. Savadori, Aprilia, + 1,220

15. Lecuona, KTM, + 1,298

16. Bastianini, Ducati, + 1,417

17. Binder, KTM, + 1,525

18. Rossi, Yamaha, + 1,536

19. Bagnaia, Ducati, + 1,591

20. Nakagami, Honda, + 2,485

21. Gerloff, Yamaha, + 2,503

22. Marini, Ducati, + 2,975

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,429

4. Quartararo, Yamaha, + 0,561

5. Zarco, Ducati, + 0,815

6. Petrucci, KTM, + 0,867

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

8. Nakagami, Honda, + 0,932

9. Marc Márquez, Honda, + 0,976

10. Savadori, Aprilia, + 1,026

11. Miller, Ducati, + 1,173

12. Bagnaia, Ducat, + 11,93

13. Mir, Suzuki, + 1,227

14. Oliveira, KTM, + 1,350

15. Rossi, Yamaha, + 1,359

16. Binder, KTM, + 1,419

17. Lecuona, KTM, + 1,438

18. Alex Márquez, + Honda, 1,844

19. Bastianini, Ducati, + 2,181

20. Martin, Ducati, + 2,220

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,889