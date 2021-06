Assen FP2: Márquez-Crash, Regen verhindert Zeitenjagd

Nach nur 15 Minuten durchkreuzte der Regen die Pläne der MotoGP-Stars im FP2 von Assen. Maverick Viñales (Yamaha) beendet den Freitag mit Tagesbestzeit, Marc Márquez (Honda) hatte einen harten Abflug.

Am Ende des FP2 der Moto3-Klasse setzte rund um den «TT Circuit Assen» leichter Regen ein. Für die MotoGP-Assen, die direkt im Anschluss für ihr zweites Training auf die Strecke gingen, blieb es bei 21 Grad Luft- und 27 Grad Asphalttemperatur zu Beginn aber trocken.

Nach gerade einmal drei Runden war WM-Leader Fabio Quartararo schon in den 1:33er-Zeiten angekommen. Im nächsten Umlauf verbesserte der Yamaha-Werksfahrer in 1:33,491 min schon seine Vormittagsbestzeit und schob sich damit in der kombinierten Zeitenliste auf Rang 3 nach vorne.

Zur Erinnerung: Die FP1-Bestzeit seines Teamkollegen Maverick Viñales war eine 1:33,072 min. Der All-Time-Lap-Record von Quartararo aus dem Jahr 2019 steht bei 1:32,017 min.

Dann löste Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira in 1:33,400 min Quartararo an der Spitze des FP2-Klassements ab, ehe kurz darauf Viñales in 1:33,241 min auch in der Nachmittags-Session das Kommando übernahm.

Nach zehn Minuten sorgte Marc Márquez nach zwei Sektorbestzeiten für einen Schreckmoment: Der Sachsenring-Sieger flog in Kurve 11 per Highsider heftig ab und kauerte zunächst im Kiesbett. Dann rappelte sich der 57-fache MotoGP-Sieger aber wieder auf und wurde schließlich auf dem Moped zurück an die Box gebracht.

Sein Repsol-Honda-Teamkollege Pol Espargaró rutschte kurz darauf in Kurve 5 weg.

Nach einer Viertelstunde wurde es ruhig auf der Strecke: Der Regen war zurück, die Strecke war aber längst nicht nass genug für Regenreifen. Die Top-10 der kombinierten Zeitenliste zu diesem Zeitpunkt: Viñales, Pol Espargaró, Oliveira, Quartararo, Rins, Marc Márquez, Mir, Zarco, Petrucci und Aleix Espargaró.

Petronas-Yamaha-Teammanager Wilco Zeelenberg bestätige gegenüber MotoGP-Reporter Simon Crafar unterdessen, dass Franco Morbidelli zu Hause in Italien erfolgreich am linken Knie operiert wurde. Der Vizeweltmeister des Vorjahres habe nach FP1 schon mit ihm telefoniert. Ein Zeitplan für das Comeback liegt noch nicht vor.

Als nur noch zwölf Minuten auf der Uhr standen, entschied sich Alex Rins dazu, den neuen Asphalt des 4,5 km langen TT Circuits auf weichen Regenreifen unter die Lupe zu nehmen. Pramac-Rookie Jorge Martin und Aprilia-Pilot Lorenzo Savadori zogen nach.

Am Klassement änderte sich angesichts der Bedingungen nichts mehr, obwohl nach und nach bis auf Marc Márquez, die Ducati-Werksfahrer und Aleix Espargaró alle noch einmal auf Regenreifen ausrückten.

MotoGP-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,328

4. Quartararo, Yamaha, + 0,419

5. Rins, Suzuki, + 0,429

6. Marc Márquez, Honda, + 0,488

7. Mir, Suzuki, + 0,629

8. Zarco, Ducati, + 0,636

9. Petrucci, KTM, + 0,867

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

11. Nakagami, Honda, + 0,932

12. Miller, Ducati, + 0,994

13. Savadori, Aprilia, + 1,026

14. Bagnaia, Ducati, + 1,193

15. Martin, Ducati, + 1,267

16. Alex Márquez, Honda, + 1,286

17. Rossi, Yamaha, + 1,359

18. Binder, KTM, + 1,419

19. Lecuona, KTM, + 1,438

20. Bastianini, Ducati, + 1,586

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,672

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP2:

1. Viñales, Yamaha, 1:33,241 min

2. Oliveira, KTM, + 0,159 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,250

4. Marc Márquez, Honda, + 0,319

5. Mir, Suzuki, + 0,460

6. Zarco, Ducati, + 0,467

7. Rins, Suzuki, + 0,719

8. Miller, Ducati, + 0,825

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,840

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,855

11. Petrucci, Ducati, + 0,893

12. Martin, Ducati, + 1,098

13. Alex Márquez, Honda, + 1,117

14. Savadori, Aprilia, + 1,220

15. Lecuona, KTM, + 1,298

16. Bastianini, Ducati, + 1,417

17. Binder, KTM, + 1,525

18. Rossi, Yamaha, + 1,536

19. Bagnaia, Ducati, + 1,591

20. Nakagami, Honda, + 2,485

21. Gerloff, Yamaha, + 2,503

22. Marini, Ducati, + 2,975

Moto3-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Suzuki, Honda, 1:41,568 min

2. Binder, Honda, + 0,089 sec

3. Foggia, Honda, + 0,180

4. Migno, Honda, + 0,518

5. Fenati, Husqvarna, + 0,645

6. Rodrigo, Honda, + 0,654

7. Antonelli, KTM, + 0,780

8. Acosta, KTM, + 0,789

9. Masia, KTM, + 0,853

10. McPhee, Honda, + 0,872

11. Nepa, KTM, + 0,918

12. Garcia, GASGAS, + 0,920

13. Toba, KTM, + 0,938

14. Artigas, Honda, + 1,013

15. Alcoba, Honda, + 1,120