Danilo Petrucci (9.): «Eine herrliche Rennstrecke»

Tech3-KTM-Werkspilot Danilo Petrucci stellte mit den Plätzen 6 und 9 heute in Assen seinen klaren Aufwärtstrend unter Beweis.

Danilo Petrucci, auf dem Sachsenring nach einer Kollision mit Alex Márquez gestürzt, fühlt sich auf der Fahrerstrecke in Assen sichtlich wohl. Der KTM-Tech3-Pilot (Platz 5 in Le Mans, Platz 9 in Mugello) ließ sein Können bereits mit Platz 6 im FP1 aufblitzen, in der Tagesgesamtwertung beendete er den ersten Tag bei der Dutch-TT an neunter Position.

Petrucci hat gute Erinnerungen an Assen: 2017 sicherte er sich hier beim bisher letzten GP-Sieg von Valentino Rossi den zweiten Platz, nur 0,063 Sekunden hinter dem italienischen Superstar.

«Es gibt verschiedene Gründe für dieses erfreuliche Abschneiden», stellte der 30-jährige Römer fest. «Ich war immer schon ein Freund der schnellen Kurven, und dieses Bike vermittelt mir in den schnellen Ecken ein gutes Gefühl. Ich kann in diese schnellen Knicks mit sehr viel Speed reinfahren. Die Gerade bildet immer noch ein Problem, da macht uns die Aerodynamik gewisse Sorgen. Wir verlieren deswegen pro Runde zwei bis drei Zehntel. Das ist ziemlich viel.»

«Aber ich habe in der Früh schon ein gutes Gefühl zum Motorrad gefunden. Die Zusammenarbeit mit dem Team klappt gausgezeichnet», stellte Petrux freudig fest. «Auch in den paar Runden im Nassen waren wir ziemlich schnell. Seit dem Sachsenring gewöhne ich mich immer besser an die KTM. Wir haben kleine Anpassungen gemacht, ich fühle mich jetzt besser beim Fahren als beim Saisonstart. Damals hatten wir Mühe, das Bike an meine Körpergröße und mein Gewicht anzupassen. Das klappt jetzt deutlich besser. Außerdem hält das Streckenlayout hier weniger Nachteile für uns bereit.»

Tech3-Teamkollege Iker Lecuona, den Petrucci für den Crash mit Alex Márquez in Sachsen verantwortlich macht, landete an 19. Position. «Ich halte mich von ihm körperlich fern», schilderte Danilo.

Petrucci verwendete schon im FP1 einen harten Hinterreifen. «Ich hatte in der Früh hinten keine gute Traktion. Aber vor dem FP2 haben wir das Elektronik-Set-up geändert. Dann hat es besser geklappt. Mit dem Soft-Vorderreifen habe ich mich gut gefühlt. Auch der harte Hinterreifen macht keinen schlechten Eindruck. Wir vergleichen die zwei Compounds für die Renndistanz, denn der Asphalt ist neu, und wir wissen nicht, wie stark der Abrieb und das Graining sein wird. Bisher haben wir bei den Rennreifen noch keine Wahl getroffen, denn es wird auch von den Temperaturen abhängen am Sonntag. Der neue Asphalt ist sehr gut und griffig, aber die Strecke hat ein paar zusätzliche Bodenwellen bekommen. Trotz ist es immer herrlich, auf dieser Piste zu fahren.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,328

4. Quartararo, Yamaha, + 0,419

5. Rins, Suzuki, + 0,429

6. Marc Márquez, Honda, + 0,488

7. Mir, Suzuki, + 0,629

8. Zarco, Ducati, + 0,636

9. Petrucci, KTM, + 0,867

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

11. Nakagami, Honda, + 0,932

12. Miller, Ducati, + 0,994

13. Savadori, Aprilia, + 1,026

14. Bagnaia, Ducati, + 1,193

15. Martin, Ducati, + 1,267

16. Alex Márquez, Honda, + 1,286

17. Rossi, Yamaha, + 1,359

18. Binder, KTM, + 1,419

19. Lecuona, KTM, + 1,438

20. Bastianini, Ducati, + 1,586

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,672

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP2:

1. Viñales, Yamaha, 1:33,241 min

2. Oliveira, KTM, + 0,159 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,250

4. Marc Márquez, Honda, + 0,319

5. Mir, Suzuki, + 0,460

6. Zarco, Ducati, + 0,467

7. Rins, Suzuki, + 0,719

8. Miller, Ducati, + 0,825

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,840

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,855

11. Petrucci, KTM, + 0,893

12. Martin, Ducati, + 1,098

13. Alex Márquez, Honda, + 1,117

14. Savadori, Aprilia, + 1,220

15. Lecuona, KTM, + 1,298

16. Bastianini, Ducati, + 1,417

17. Binder, KTM, + 1,525

18. Rossi, Yamaha, + 1,536

19. Bagnaia, Ducati, + 1,591

20. Nakagami, Honda, + 2,485

21. Gerloff, Yamaha, + 2,503

22. Marini, Ducati, + 2,975

MotoGP-Ergebnis Assen, FP1, 25. Juni

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,429

4. Quartararo, Yamaha, + 0,561

5. Zarco, Ducati, + 0,815

6. Petrucci, KTM, + 0,867

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

8. Nakagami, Honda, + 0,932

9. Marc Márquez, Honda, + 0,976

10. Savadori, Aprilia, + 1,026

11. Miller, Ducati, + 1,173

12. Bagnaia, Ducat, + 11,93

13. Mir, Suzuki, + 1,227

14. Oliveira, KTM, + 1,350

15. Rossi, Yamaha, + 1,359

16. Binder, KTM, + 1,419

17. Lecuona, KTM, + 1,438

18. Alex Márquez, + Honda, 1,844

19. Bastianini, Ducati, + 2,181

20. Martin, Ducati, + 2,220

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,889