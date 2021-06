Marc Márquez nach Highsider: Beschwerde bei Honda

Allmählich hängen Marc Márquez die vielen unberechenbaren Slides und Stürze zum Hals heraus. Er sagte den Honda-Ingenieuren klipp und klar: «Das muss aufhören, und zwar nicht 2022, sondern sofort.»

Nach dem neunten Platz mit 0,976 sec Rückstand im ersten freien Training, musste Sachsenring-GP-Sieger Marc Márquez im zweiten Training in Assen heute wieder einen spektakulären Highsider wegstecken. Der Repsol-Honda-Werkspilot überstand den Freitag trotzdem als Gesamtsechster.

«Zuerst muss ich erwähnen, ich hatte Glück, dass ich bei diesem Crash unverletzt geblieben bin», war sich Marc im Klaren. «Es stimmt zwar, dass ich mich heute hier in Assen besser gefühlt habe als erwartet. Im FP1 bin ich locker gefahren. Im FP2 dachte ich mir, jetzt ist es an der Zeit, mehr Gas zu geben und weiter nach vorne zu kommen, ich bin wieder gut gefahren. Ich habe an einigen Stellen der Strecke gepusht, aber an der Unfallstelle bin ich nicht über dem Limit gewesen. Denn Joan Mir war vor mir, und ich bin eher langsamer gefahren als er. Trotzdem bin ich abgeflogen. Ich beschwerte mich jetzt heftig bei den HRC-Ingenieuren, denn wir können nicht dauernd Crashes von dieser Art haben. In diesen Kurven sind die Elektronik-Systeme am Arbeiten. Sie sind dazu da, solche Highsider zu verhindern. Viele Honda-Fahrer erleben diese Highsider. In Portimão hat es Pol und Alex erwischt. Heute war ich hier der Leidtragende. 2020 in Jerez ist bei mir ein ähnlicher Abflug passiert.»

«Ich muss am Abend heute noch die Daten analysieren, denn ich will herausfinden, ob ich einen Fehler gemacht habe. Ich bin jedenfalls genauso gefahren wie in der Runde vorher. Trotzdem ist plötzlich dieser riesige Slide passiert. Wir müssen verstehen, warum so etwas passiert», verlangt Márquez. «Und wenn ich von der Zukunft rede, dann spreche ich nicht vom nächsten Jahr. Dann meine ich dieses Jahr. Wir brauchen dringend Änderungen, die für die Fahrer mehr Sicherheit bewirken. Denn mit solchen Vorkommnissen ist es unmöglich, Vertrauen zu sammeln und rasch wieder schnell zu fahren.»

Marc probierte am Ende des FP1 das neue Honda-Chassis. «Es ist das erste Chassis, bei dem ich für die Zukunft etwas Potenzial sehe. Aber wir müssen am Weekend noch mehr direkte Vergleiche zum bisherigen Chassis machen. Wir müssen auch auf einer anderen Piste damit fahren. Aber mein erster Eindruck war nicht schlecht. Dieses Chassis ist anders, es verlangt auch einen anderen Fahrstil. Insgesamt mag ich es. Aber das muss sich noch anderswo bestätigen.»

Hat sich Marc beim Highsider gar nicht verletzt? «Natürlich habe ich gespürt, dass ich heftig abgeflogen bin. Ich habe einige Schmerzen im Knie, am Fuß und am Ellbogen. Aber das wird mich nicht daran hindern, mit derselben Performance wie heute am restlichen Weeekend weiterzumachen.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,328

4. Quartararo, Yamaha, + 0,419

5. Rins, Suzuki, + 0,429

6. Marc Márquez, Honda, + 0,488

7. Mir, Suzuki, + 0,629

8. Zarco, Ducati, + 0,636

9. Petrucci, KTM, + 0,867

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

11. Nakagami, Honda, + 0,932

12. Miller, Ducati, + 0,994

13. Savadori, Aprilia, + 1,026

14. Bagnaia, Ducati, + 1,193

15. Martin, Ducati, + 1,267

16. Alex Márquez, Honda, + 1,286

17. Rossi, Yamaha, + 1,359

18. Binder, KTM, + 1,419

19. Lecuona, KTM, + 1,438

20. Bastianini, Ducati, + 1,586

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,672

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP2:

1. Viñales, Yamaha, 1:33,241 min

2. Oliveira, KTM, + 0,159 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,250

4. Marc Márquez, Honda, + 0,319

5. Mir, Suzuki, + 0,460

6. Zarco, Ducati, + 0,467

7. Rins, Suzuki, + 0,719

8. Miller, Ducati, + 0,825

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,840

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,855

11. Petrucci, KTM, + 0,893

12. Martin, Ducati, + 1,098

13. Alex Márquez, Honda, + 1,117

14. Savadori, Aprilia, + 1,220

15. Lecuona, KTM, + 1,298

16. Bastianini, Ducati, + 1,417

17. Binder, KTM, + 1,525

18. Rossi, Yamaha, + 1,536

19. Bagnaia, Ducati, + 1,591

20. Nakagami, Honda, + 2,485

21. Gerloff, Yamaha, + 2,503

22. Marini, Ducati, + 2,975

MotoGP-Ergebnis Assen, FP1, 25. Juni

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,429

4. Quartararo, Yamaha, + 0,561

5. Zarco, Ducati, + 0,815

6. Petrucci, KTM, + 0,867

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

8. Nakagami, Honda, + 0,932

9. Marc Márquez, Honda, + 0,976

10. Savadori, Aprilia, + 1,026

11. Miller, Ducati, + 1,173

12. Bagnaia, Ducat, + 11,93

13. Mir, Suzuki, + 1,227

14. Oliveira, KTM, + 1,350

15. Rossi, Yamaha, + 1,359

16. Binder, KTM, + 1,419

17. Lecuona, KTM, + 1,438

18. Alex Márquez, + Honda, 1,844

19. Bastianini, Ducati, + 2,181

20. Martin, Ducati, + 2,220

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,889