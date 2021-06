Valentino Rossi (17.): «Die M1 in Assen macht Freude»

Valentino Rossi fand sich am Freitag zwar nur auf dem 17. Platz der kombinierten MotoGP-Zeitenliste wieder, trotzdem klang der Yamaha-Star so zuversichtlich wie schon lange nicht mehr.

«Ich fühlte mich recht gut. Zunächst einmal ist es eine große Freude und ein großer Spaß, hier in Assen zu fahren. Diese Strecke hat einfach etwas Besonderes. Der neue Asphalt bietet zudem einen sehr guten Grip, die Situation mit den Bodenwellen hat sich verbessert. Sie haben einen sehr guten Job gemacht. Ich habe es sehr genossen», schwärmte Assens neuer Ehrenbürger Valentino Rossi am Freitag.

«Meine Platzierung ist nicht fantastisch», verwies der neunfache Weltmeister auf seinen 17. Rang in der kombinierten Zeitenliste. Er betonte aber auch: «Ich hatte ein bisschen Pech. Am Nachmittag habe ich viele gelbe Flaggen erwischt und in meiner letzten Runde war ich schnell, aber als ich in den dritten Sektor kam, setzte der Regen ein. Sonst wäre etwas um den zehnten oder zwölften Platz möglich gewesen. Wir müssen in Sektor 2 und 4 arbeiten, aber abgesehen davon ist das Gefühl mit dem Motorrad ziemlich gut. Ich glaube, mein Potenzial ist besser als das.»

Was fühlt sich besser an? «Um ehrlich zu sein, wir haben nicht so viel am Motorrad verändert. Die Strecke von Assen passt einfach besser zur M1», erwiderte der Petronas-Yamaha-Star. «Hier die M1 zu fahren, ist eine Freude. Man kann pushen! Der neue Asphalt bietet zudem ein sehr hohes Grip-Level, was uns hilft, unser Problem mit dem Hinterradgrip zu lösen.»

Rechnet sich der 115-fache GP-Sieger, der in der laufenden Saison nur einen mageren zehnten Platz als Bestleistung vorzuweisen hat, für das Rennen am Sonntag mehr aus? «Es ist ein bisschen früh, um das sagen zu können. Aber ich fühle mich gut mit dem Motorrad und ich bin ziemlich optimistisch», grübelte «Vale» kurz. «Ich bin nicht schlecht unterwegs – aber leider nicht so gut, um um das kämpfen zu können, worum ich gerne kämpfen würde: das Podest. Denn da gibt es die Üblichen, die stark sind. Mit der zweiten Gruppe bin ich aber so ziemlich auf einem Level. Ich bin nicht so schlecht dabei, ich kann ein anständiges Rennen machen.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (25.Juni):

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,328

4. Quartararo, Yamaha, + 0,419

5. Rins, Suzuki, + 0,429

6. Marc Márquez, Honda, + 0,488

7. Mir, Suzuki, + 0,629

8. Zarco, Ducati, + 0,636

9. Petrucci, KTM, + 0,867

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

11. Nakagami, Honda, + 0,932

12. Miller, Ducati, + 0,994

13. Savadori, Aprilia, + 1,026

14. Bagnaia, Ducati, + 1,193

15. Martin, Ducati, + 1,267

16. Alex Márquez, Honda, + 1,286

17. Rossi, Yamaha, + 1,359

18. Binder, KTM, + 1,419

19. Lecuona, KTM, + 1,438

20. Bastianini, Ducati, + 1,586

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,672

