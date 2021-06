Morbidelli nach Knie-OP: Achtwöchiges Reha-Programm 25.06.2021 - 19:13 Von Nora Lantschner

MotoGP © Gold & Goose Franco Morbidelli fällt länger aus

Petronas-Yamaha-Pilot und MotoGP-Vizeweltmeister Franco Morbidelli unterzog sich am heutigen Freitag in Bologna einer erfolgreichen Operation am linken Knie.