Valentino Rossi: Das VR46-Abendprogramm steht 26.06.2021 - 06:44 Von Nora Lantschner

MotoGP © F.Glänzel Valentino Rossi freut sich auf den Fußball-Abend © F.Glänzel Fußballfan Valentino Rossi Zurück Weiter

Valentino Rossi genießt es zwar, an diesem Wochenende in Assen zu fahren, am Samstagabend geht der Blick aber ins Wembley-Stadion von London, wo im Achtelfinale der Fußball-EM Italien auf Österreich trifft.