Maverick Viñales (Yamaha/1.): «Podest in Reichweite»

Bestzeit in Assen für Maverick Viñales

Maverick Viñales hat sich im Handumdrehen aus seinem unfassbaren Tief befreit. Nach der Pole-Position in Assen sprach er über die Probleme der letzten Wochen.

Vom letzten auf den ersten Startplatz innerhalb von achten Tagen – Yamaha-Werkspilot Maverick Viñales bleibt auch im fünften Jahr im Yamaha-Werksteam eine Wundertüte. Er sorgte im Qualifying 2 zur Dutch-TT heute für die schnellste jemals auf dem Circuit van Drenthe gefahrene Rundenzeit.

Der 26-jährige Spanier sicherte sich auf dem kurvenreichen 4,555 Meter langen Assen-Circuit (6 Linkskurven, 12 Rechtskurven) seine insgesamt 24. Pole-Position, die 13. in der MotoGP-Klasse.

«Gott sei Dank habe ich mich schon im Fp1 auf dem Motorrad recht wohl gefühlt, also konnte ich mit dem Motorrad konkurrenzfähig sein», schilderte die Nummer 12. «Unser Hauptproblem: Wenn wir keinen Grip haben, fehlt uns die Möglichkeit, ein brauchbares Set-up zu machen. Aber hier ist es jetzt zwei Tage lang insgesamt recht gut gelaufen. Ich bin sehr happy. Das Motorrad funktioniert fantastisch. Wenn ich ein paar positive Rennen hinter mir hätte, wäre ich heute noch schneller gewesen. Denn ich muss erst das optimale Gefühl wieder finden. Aber ich sollte mich nicht beklagen. Ich fühle mich gut, ich war in den meisten Sessions an erster Stelle.»

Viñales denkt bereits an das Rennen morgen. «Wir haben eine gute Gelegenheit, hier um das Podest zu fighten. Wir werden morgen sehen, was wir im Rennen drauf haben.»

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Assen/NL:

1. Maverick Viñales (E), Yamaha, 1:31,814 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,071 sec

3. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +0,302

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,500

5. Johann Zarco (F), Ducati, +0,580

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +0,636

7. Alex Rins (E), Suzuki, +0,783

8. Jack Miller (AUS), Ducati, +0,795

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,852

10. Joan Mir (E), Suzuki, +0,934

11. Pol Espargaró (E), Honda, +1,016

12. Valentino Rossi (I), Yamaha, +1,105

Die weitere Startaufstellung:

13. Iker Lecuona (E), KTM, 1:32,724 min

14. Jorge Martin (E), Ducati, 1:32,850

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 1:33,258

16. Alex Márquez (E), Honda, 1:33,288

17. Luca Marini (I), Ducati, 1:33,321

18. Danilo Petrucci (I), KTM, 1:33,378

19. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:33,404

20. Marc Márquez (E), Honda, 1:33,477

21. Brad Binder (ZA), KTM, 1:33,597

22. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:33,739