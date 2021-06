Pecco Bagnaia (Ducati): «Erste Reihe – unglaublich»

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia gelang im Qualifying in Assen eine deutliche Steigerung nach dem desaströsen Freitag. Da war er nur 14. mit einem Rückstand von 1,2 sec.

Francesco «Pecco» Bagnaia hat in Assen schon mit den Moto3-Mahindra und mit den Moto2-Kalex gewonnen, jetzt fehlt ihm noch ein Triumph in der Königsklasse. Im Qualifying zur Dutch-TT verschaffte sich der Ducati-Lenovo-Werkspilot mit Platz 3 eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das 26-Runden-Rennen, das am Sonntag um 14 Uhr beginnt.

Während Teamkollege Jack Miller auf Platz 8 landete und der WM-Zweite Johann Zarco auf dem fünften Startplatz landete, blieb Bagnaia den Gegnern von Yamaha dicht auf den Fersen. Er verlor auf dem 4,555 Meter langen Assen-Circuit (6 Linkskurven, 12 Rechtskurven) nur 0,302 sec auf die Bestzeit.

«Unser Motorrad passt nicht perfekt zur dieser Rennstrecke», räumte Bagnaia ein. Wir hatten gestern viel Mühe. Aber Schritt für Schritt haben wir uns im FP3 und im FP4 gesteigert» schildete Pecco. «Wir haben heute einen klaren Fortschritt erzielt. Auch meine Rennpace ist nicht so übel. Es lässt sich nicht bestreiten: Yamaha ist hier stärker als wir. Aber ich bin trotzdem glücklich. Denn ich musste ins Q1, ich habe dort den Aufstieg ins Q2 geschafft. Und jetzt stehe ich in der ersten Reihe! Das ist unglaublich. Wir leisten an diesem Wochenende erstklassige Arbeit. Morgen ist das Rennen, es wird sehr schwierig. Aber vorläufig freue ich mich über die Quali-Performance. Ich wünsche mir, dass ich beim nächsten Grand Prix am Freitag schneller in Fahrt komme. Der gestrige Freitag ist leider alles andere als gut gelaufen. Aber immerhin haben wir uns heute enorm gesteigert.»

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Assen/NL:

1. Maverick Viñales (E), Yamaha, 1:31,814 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,071 sec

3. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +0,302

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,500

5. Johann Zarco (F), Ducati, +0,580

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +0,636

7. Alex Rins (E), Suzuki, +0,783

8. Jack Miller (AUS), Ducati, +0,795

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,852

10. Joan Mir (E), Suzuki, +0,934

11. Pol Espargaró (E), Honda, +1,016

12. Valentino Rossi (I), Yamaha, +1,105

Die weitere Startaufstellung:

13. Iker Lecuona (E), KTM, 1:32,724 min

14. Jorge Martin (E), Ducati, 1:32,850

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 1:33,258

16. Alex Márquez (E), Honda, 1:33,288

17. Luca Marini (I), Ducati, 1:33,321

18. Danilo Petrucci (I), KTM, 1:33,378

19. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:33,404

20. Marc Márquez (E), Honda, 1:33,477

21. Brad Binder (ZA), KTM, 1:33,597

22. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:33,739