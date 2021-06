Danilo Petrucci (KTM): «Das Quali war ein Albtraum»

Danilo Petrucci wurde in Assen wegen Befahrens des «Grüns» im Q1 eine 1:32,6-min-Runde gestrichen. Sonst könnte er am Start in den Top-Ten stehen.

Nach dem sechstem Platz am Freitag im FP1 und dem neunten Gesamtrang am ersten MotoGP-Trainigstag bei der Dutch.TT in Assen hatte sich Danilo Petrucci gute Chancen auf ein Vordringen ins Q2 ausgerechnet. Tatsächlich hielt er sich dann im Q1 an zweiter Position, doch dann wurde seine schnellste Runde wegen Überfahrens der Streckenbegrenzung («exceeding track limits») gestrichen.

«Petrux», 2017 in Assen von Sieger Valentino Rossi nur um 0,6 sec geschlagen auf Platz 2, kam bei den weiteren Versuchen nicht mehr weiter nach vorne. Deshalb bleibt dem italienischen KTM-Tech3-Werkspiloten für das heutige Rennen um 14 Uhr (Warm-up 9.40 Uhr) nur der enttäuschende 18. Startplatz.

«Verdammt, mehr Pech kann man an einem Tag nicht haben», seufzte Petrucci, der dann am Abend noch um den Sieg der Squadra Azzurra gegen Österreich bangte. «Zuerst war ich im Q1 mit einem halben Reifen neben den Kerbs, dann verlor ich die nächste schnelle Runde wegen einer gelben Flagge – und dann hat mich die karierte Flagge gestoppt. Ich bin eine knappe Sekunde zu spät über den Zielstrich gebraust. Leider war dieser zweite Run im Qualifying ein Albtraum.»

«Positiv ist, dass ich hier in Assen ein sehr gutes Gefühl für das Motorrad habe», ergänzte Petrucci. «Ich bin im Q1 eine Zeit von 1:32,6 ,min gefahren. Das hätte für das Q2 gereicht. Aber ich war mit dem halben Reifen im Grün. Ich bin dann noch eine 1:32,9 min gefahren. Aber das war nach der karierten Flagge. Es hat leider nicht mehr gezählt. Im zweiten Run hat also keine Runde wirklich gezählt…»

«Immerhin war ich mit meinem Speed ziemlich happy. Denn im FP4 bin ich alle Runden mit dem weichen Hinterreifen gefahren. Er hatte zu Beginn des FP4 schon elf Runden hinter sich. Ich bin dann weitere 13 Runden damit gefahren. Das war nahe an der Renndistanz von 26 Runden. Ich bin immer niedrige 1:33er-Zeiten damit gefahren. Auch eine 1:32,8 min war dabei. Das ist nicht schlecht. Ich denke, der Soft kann heute im Rennen eine gute Option sein», meint der 30-jährige Römer, der im FP4 im Rennspeed auf Platz 16 landete. «Jetzt brauche ich einen guten Start, um so viele Plätze wie möglich wettmachen zu können. Ich fühle mich gut. Zu meinem Pech habe ich den Fehler gemacht und in der letzten Schikane das ‚Green‘ berührt. Meine Startposition ust schlecht, aber ich bin für das Rennen zuversichtlich.»

Petrucci hielt auch im kurzen nassen Training im FP2 sehr gut mit, und heute ist – wie so oft in Assen – ein Regenguss nicht auszuschließen. Momentan wird er jedoch erst für 15 Uhr angekündigt.

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Assen/NL:

1. Maverick Viñales (E), Yamaha, 1:31,814 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,071 sec

3. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +0,302

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,500

5. Johann Zarco (F), Ducati, +0,580

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +0,636

7. Alex Rins (E), Suzuki, +0,783

8. Jack Miller (AUS), Ducati, +0,795

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,852

10. Joan Mir (E), Suzuki, +0,934

11. Pol Espargaró (E), Honda, +1,016

12. Valentino Rossi (I), Yamaha, +1,105

Die weitere Startaufstellung:

13. Iker Lecuona (E), KTM, 1:32,724 min

14. Jorge Martin (E), Ducati, 1:32,850

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 1:33,258

16. Alex Márquez (E), Honda, 1:33,288

17. Luca Marini (I), Ducati, 1:33,321

18. Danilo Petrucci (I), KTM, 1:33,378

19. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:33,404

20. Marc Márquez (E), Honda, 1:33,477

21. Brad Binder (ZA), KTM, 1:33,597

22. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:33,739