Alex Rins (11./Suzuki): «Idiotische Aktion von Zarco»

Mit deutlichen Worten äußerte sich Alex Rins nach dem MotoGP-Rennen in Assen über Johann Zarco, der den Suzuki-Piloten in der zweiten Runde von der Strecke geboxt hatte.

Der Assen-GP hätte für Alex Rins ein Highlight werden können. Als Siebter der Startaufstellung kam der Spanier im Team Ecstar Suzuki als Fünfter aus der ersten Runde und lag in Schlagdistanz zur Spitze, als in Kurve 10 von Runde 2 plötzlich die Ducati von Johann Zarco neben ihn auftauchte. Um eine Kollision zu vermeiden, musste Rins in das Kiesbett ausweichen – und war Letzter!



«Jeder konnte sehen, was passiert ist. Ich hatte wirklich Pech. Ich hatte sein Manöver nicht erwartet. Er touchierte mich und das Winglet war unter meinem Arm. Also richtete ich mein Bike auf, um ihn auszuweichen. Ich musste durch den Kies fahren und war Letzter», schilderte Rins angefressen. «Er hat mein Rennen zerstört und seit er in die MotoGP wechselte, überholt er sehr aggressiv. Es war ein idiotisches Manöver, weil letztendlich er selbst um die WM kämpft. Es fehlte nicht viel und wir wären beide gestürzt. Es machte überhaupt keinen Sinn.»

Auf die Frage, ob Zarco zu aggressiv überholt oder es für die MotoGP eher normal ist, antwortete der 25-Jährige ausweichend.



«Wenn man mit anderen Fahrern spricht, beschweren sich möglicherweise ein oder zwei Fahrer über mich. In Assen habe ich sehr viele Piloten überholt – ich war zwischenzeitlich Letzter und wurde am Ende Elfter – und ich denke niemand wird sich über mich beklagen. Mehr will ich dazu nicht sagen», winkte Rins ab.

Rins erreichte dennoch in Runde 15 die Punkteränge, bis zum Ende machte er vier weitere Plätze gut und fuhr konstant 1:33 min.



«Danach versuchte, wieder etwas aufzuholen und Zeit gut zu machen. Meine Rundenzeiten waren glücklicherweise nicht schlecht. Nicht gut genug für den Sieg, für Platz 3 und 4 hätte es aber gereicht», sagte Rins. «Es ist schwierig, mit dem Rennen in Assen zufrieden zu sein. Wir hatten zwar den Speed, haben aber nicht die verdiente Platzierung erreicht. Morgen denke ich vielleicht anders und bin glücklich mit unserer Pace. Für das Team ist es aber schade, denn sie haben einen guten Job gemacht.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden in 40:35,031 min

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.