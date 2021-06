Miguel Oliveira (KTM/5.): Wieder ein starker Auftritt

Red Bull-KTM-Werkspilot Miguel Oliveira lieferte in Assen wieder ein makelloses MotoGP-Rennen ab. «Aber das war ein schwieriges Wochenende», räumte der Portugiese ein.

Miguel Oliveira gelang es bei der Dutch-TT nach dem sechsten Startlatz nicht, das vierte Podest in Serie für das Red Bull KTM Factory-Team heimzubringen. Er hielt sich lange an siebter Position und überquerte dann nach einem starken Auftritt als Fünfter den Zielstrich, nach 26 Runden verlor er nur 8,402 Sekunden auf Sieger Fabio Quartararo (Yamaha).

«Assen war insgesamt ein schwieriges Weekend für uns. Einen fünften Platz nach Hause zu bringen ist eines gutes Ergebnis vor der Sommerpause. Das macht mich glücklich. Wir haben jetzt eine Folge von vier Grand Prix mit recht akzeptablen Ergebnissen erzielt. Wir sind vier Mal hintereinander in die Top-Five gefahren. Das ist die beste Buland, auf die wir nach dem Saisonstart hoffen konnten», stellte der Portugiese fest, der als WM-Siebter seinen Vorsprung auf Aleix Espargaró (Aprilia) auf 24 Punkte ausgebaut hat.

«Ich bin froh über die Performance heute und freue mich für das Team und gleichzeitig jetzt auf eine Ruhepause», räumte der 15-fache GP-Sieger ein. «Wir sind voll motiviert, um die Arbeit nach der Sommerpause bei den zwei Grand Prix in der Steiermark fortzuführen.»

Übrigens: Beim zweiten Spielberg-GP am 23. August 2020 hat Oliveira mit der KTM RC16 sein erstes MotoGP-Rennen gewonnen.

Erfreulich für KTM: Bei Halbzeit der WM verteidigten die Österreicher den starken dritten Platz 3 in der Marken-WM erfolgreich gegen Suzuki und Honda.

Noch erwähnenswert: Am Freitag kamen in Assen 2.032 Zuschauer, am Samstag 7.972 und am Sonntag 11.500. Total erschienen also 21.504 Besucher.

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden in 40:35,031 min

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.