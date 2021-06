Taka Nakagami (9./Honda): «Energie und Pace fehlte»

Das halbe MotoGP-Rennen in Assen lag Takaaki Nakagami als bester Honda-Pilot auf Podiumskurs, doch in der zweiten Rennhälfte ging es für den Japaner bis auf Platz 9 nach hinten.

Takaaki Nakagami muss weiter auf sein erstes MotoGP-Podium warten. Drei vierte Plätze hat der 29-Jährige vorzuweisen, zuletzt in Jerez, doch der Assen-GP brachte nur einen neunten Platz als Beute.

Dabei kam der LCR Honda-Pilot als Dritter aus der ersten Runde und behauptete diese Position bis Runde 13! Dann leitete ein Fehler den Absturz bis auf Platz 9 ein.



«Ich habe einen gewaltigen Fehler gemacht und dadurch einige Plätze verloren. Ich war von mir riesig enttäuscht, dass mir das passiert ist», ärgerte sich Nakagami. «Danach fiel es mir schwer, zu den anderen wieder aufzuholen. Alle hatten einen ähnlichen Speed und ehrlich gesagt hatte weder die Energie noch die Pace, mich noch einmal voll reinzuknien. Einerseits bin ich von Platz 9 enttäuscht, auf der anderen Seite war ich glücklich mit meiner Performance in der ersten Rennhälfte.»

Nakagami fuhr rundenlang nur wenige Zehntelsekunden hinter Ducati-Ass Pecco Bagnaia und kämpfte mit dem jungen Italiener um Platz 2.



«Bagnaia zu überholen war sehr schwer, auf der Geraden sind die Ducati wie Raketen. Es war sehr mühsam, mich vor ihm zu behaupten. In Kurven war ich teilweise deutlich schneller als er, aber wenn ich ihn zum Beispiel in der Schikane überholt habe, war er schon vor der Ziellinie wieder neben mir und konnte mich ganz leicht zurück überholen», schilderte Taka. «Ich war vor dem Rennen zuversichtlich, dass ich in Assen auf das Podium fahren könnte und lag zuerst ja auch auf Platz 3 und kämpfte mit Bagnaia um das Podium. Aber sei es drum. Es sind noch viele Rennen zu fahren und nach der Sommerpause kommt mit dem Red Bull Ring eine schöne Strecke für uns.»

Nakagami hofft, dass nicht auch die Honda Racing Corporation in die Sommerferien geht.



«Man konnte es im Video gut sehen und ich hoffe, dass Honda verstanden hat, wie schwer es für uns ist», stöhnte der WM-Elfte. «Hoffentlich werden sie das Bike verbessern, denn so sind die Rennen sehr schwer.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden in 40:35,031 min

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.