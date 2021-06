Fabio Quartararo (Yamaha/1.): «Sorgen bei Halbzeit»

Der vierte Sieg in der Saisin 2021: Fabio Quartararo

Mit seinem vierten Saisonsieg baute Fabio Quartararo in Assen seine WM-Führung auf 34 Punkte aus. Maverick Viñales verlor die Siegchance schon beim Sprint zur ersten Kurve.

Assen-Sieger Fabio Quartararo baute mit dem Sieg bei der Dutch-TT seine WM-Führung auf 34 Punkte aus. «El Diablo» setzte sich beim Sprint zur ersten Kurve nach dem Start energisch gegen Viñales durch und wehrte sich dann erfolgreich gegen Pecco Bagnaia (Ducati), der einen Long-Lap-Penalty (Überfahren der track limits!) bekam, und später gegen Viñales.

Yamaha gelang beim neunten Saisonrennen bereits der fünfte Saisonsieg, vier hat Fabio Quartararo erzielt, Maverick Viñales hat den Saisonauftakt in Doha/Katar am 28. März gewonnen. Fabio Quartararo hat jetzt sechs Podiumsplätze in neun Rennen auf seinem Konto, und wenn ihn im Frühjahr nicht die Arm-Pump-Probleme geplagt hätten, wären es voraussichtlich bereits acht.

Der 22-jährige Yamaha-Star versuchte nach dem Sieg in einer Auslaufzone einen Golf-Abschlag, weil ihn sein Team kürzlich nach einem Golfplatz-besuch wegen seiner verheerenden Golf-Künste auf den Arm genommen hatte. Aber er stellte sich ziemlich ungeschickt an...

«Es war wirklich ein schwieriges Rennen, denn ich hatte arge Mühe, Pecco Bagnaia zu überholen», schilderte der 22-jährige Franzose. «Außerdem machte mir der operierte rechte Arm das ganze Wochenende Beschwerden. Ich wäre im Rennen gerne drei, vier Zehntel schneller pro Runde schneller gefahren. Aber ich fühlte mich wirklich übel. Bei Halbzeit habe ich mir ehrlich Sorgen gemacht. Doch ich konnte die Pace hochhalten. Jetzt kann ich happy ein. Denn das Gefecht gegen Maverick am Samstag war hart. Dich ich habe mir immer gesagt: Den Sieg und die Punkte gibt es am Sonntag! Deshalb bin ich überglücklich.»

Der Engländer Lin Jarvis war nach dem Doppelsieg von Yamaha begeistert. «Wenn man im Quali und im Rennen jeweils die ersten zwei Plätze einheimst, kann es nicht viel besser werden», frohlockte der Yamaha-Renndirektor . «Natürlich passt unser Motorrad perfekt zu dieser Strecke, unsere Piloten lieben den Assen-Circuit. Trotzdem ist es nie einfach, die Ergebnisse auch am Ende des Tages abzuliefern. Ein großartiges Rennen, Fabio sah zu Beginn des Rennens eine Gelegenheit und hat sie genutzt. Dann hat er den Job erledigt. Ein Doppelsieg vor der Sommerpause ist superb. Und auch in der Weltmeisterschaft kann es nicht viel besser laufen…»

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec?

3. Mir, Suzuki, + 5,760?

4. Zarco, Ducati, + 6,130?

5. Oliveira, KTM, + 8,402?

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035?

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225?

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565?

11. Rins, Suzuki, + 21,372?

12. Binder, KTM, + 21,676?

13. Petrucci, KTM, + 27,783?

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772?

15. Bastianini, Ducati, + 32,785?

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213?

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50.