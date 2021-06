Alberto Puig (Honda): Der Marc, den wir kennen 28.06.2021 - 14:39 Von Maximilian Wendl

Marc Márquez im Gespräch mit Alberto Puig

Alberto Puig glaubt, dass sein Honda-Fahrer Marc Márquez es in Assen auf das Podest geschafft hätte, wenn er am Freitag nicht heftig gestürzt wäre. In der Sommerpause soll nun die Mängelliste abgearbeitet werden.