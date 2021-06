Luca Marini (18.): Probleme an vielen Fronten

Luca Marini klagte über Probleme mit den Reifen, dem Wind und über eine unruhige Ducati. Am Ende landete er auf dem 18. Platz und somit außerhalb der Punkteränge. Sogar Debütant Garrett Gerloff war 13 Sekunden schneller.

Luca Marini erlebte im niederländischen Assen ein Wochenende zum Vergessen. Der Italiener fand seinen Rhythmus überhaupt nicht und ließ auch die nötige Pace vermissen. Am Ende landete er mit seiner Ducati Desmosedici GP19 auf dem 18. Platz und damit außerhalb der Punkteränge.

«Ich habe mich sehr schwergetan. Nach den Erkenntnissen aus den Freien Trainings habe ich mich für den Medium-Reifen im Rennen entschieden. Ich war zuversichtlich, aber mit dem niedrigen Grip-Niveau war dieser Reifen am Ende nicht die richtige Wahl. Wie die anderen Ducati-Piloten auch hatte ich beim Beschleunigen mit dem unruhigen Bike zu kämpfen.»

Marini landete sogar 13 Sekunden hinter dem Debütanten Garrett Gerloff, der als Vertreter von Franco Morbidelli einsprang und sein erstes MotoGP-Rennen überhaupt bestritt. Auf Sieger Fabio Quartararo hatte er über eine Minute Rückstand.

Marini weiter: «Es war eine Schande. Ich muss mich steigern. Am Sonntag hatte ich auch mit dem Wind Probleme.» Der Italiener sehnt die Sommerpause herbei: «Jetzt ist es an der Zeit, ein paar Tage zu entspannen. In Österreich werden wir wieder an die Arbeit gehen. Ich freue mich schon darauf.»

In der Gesamtwertung liegt Rookie Marini auf dem 20. Platz mit 14 Punkten. Bedeutet: In der Wertung der Neulinge ist er hinter seinem Teamkollegen Enea Bastianini und Jorge Martin auf dem dritten Rang.

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden in 40:35,031 min

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.