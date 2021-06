Enea Bastianini (Ducati/15.): MotoGP ist anstrengend

Enea Bastianini (23) war nach der Dutch TT in Assen nicht zufrieden. «Ich wäre gerne weiter vorne», gestand der MotoGP-Rookie, der sich nach der Einigung mit Ducati ganz auf die aktuelle Saison konzentrieren kann.

Auf dem 4,542 km langen «TT Circuit Assen» hatten die Ducati-Piloten am vergangenen Wochenende sichtlich Mühe. «Das war hart», gestand Enea Bastianini nach seinem 15. Platz am Sonntag. «Ich habe das ganze Wochenende sehr mit dem Motorrad gekämpft und dafür viel Energie aufgewandt. Es war hart, das Rennen zu Ende zu fahren.»

«Am Ende haben wir kein schlechtes Rennen gemacht, aber es gab zwei Stellen, wo ich wirklich sehr viel verloren habe. Abgesehen von diesen zwei Punkten bin ich gut gefahren, sobald ich erst einmal lockerer war», fuhr der Avintia-Ducati-Pilot fort, der nach 26 Runden 32,785 sec hinter dem Sieger Fabio Quartararo (Yamaha) lag.

«Natürlich tut es mir leid, so viele Sekunden auf die Spitze verloren zu haben. Es liegt sicherlich noch Arbeit vor uns, wir müssen uns verbessern. Ich muss noch das Limit dieses Motorrad finden und vor allem verstehen, wie ich mich dabei weniger verausgabe», so Bastianini. «Jetzt haben wir die lange Pause, um uns zu erholen, mental auf den ‚Reset‘-Knopf zu drücken und zu trainieren. Denn die MotoGP ist körperlich und mental sehr anstrengend.»

Als 15. war der Moto2-Weltmeister des Vorjahres immerhin bester Rookie, nachdem Jorge Martin ausgefallen war und Luca Marini die Zielflagge als 18. und Letzter gesehen hatte. «Ja, ich glaube, Martin war müde. Die Strecke ist sehr fordernd und er ist körperlich wahrscheinlich noch nicht wieder bei 100 Prozent. Ich weiß nicht, ob Luca ein Problem hatte, aber er war ziemlich weit hinten. Aber wie ich immer sage: Wir müssen auf uns schauen. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, der erste Rookie zu sein. Ich wäre gerne weiter vorne», unterstrich die «Bestia».

Nach fünf rennfreien Wochenenden geht es im August mit dem Spielberg-Doppel weiter. «Österreich sollte der Ducati entgegenkommen», weiß auch der Klassen-Neuling. «Wir werden sehen, ob es wirklich so ist und ob von Ducati-Seite vielleicht auch etwas Neues kommen wird.»

Vor der Sommerpause wurden in Assen am Donnerstag auch noch die vertraglichen Details mit Ducati für 2022 geklärt: Bastianini wird im «FlexBox Gresini MotoGP Team» eine Desmosedici GP21 steuern, die mit Updates versehen sein wird. «Endlich haben wir eine Einigung erzielt, wir machen gemeinsam weiter – und vor allem auch mit Gresini, meiner ersten ‚Familie‘, die an mich geglaubt hat. Wieder für sie zu fahren, ist fantastisch», betonte der 23-jährige Italiener.

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden in 40:35,031 min

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.