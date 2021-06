Miguel Oliveira (KTM): «Punkte gibt es bis Valencia»

Das letzte MotoGP-Rennen vor der Sommerpause beendete Miguel Oliveira in Assen als Fünfter. Anschließend erklärte der Red Bull-KTM-Star, wie er die zweite Saisonhälfte sieht und was er an seinem Team besonders schätzt.

Mit vier Top-5-Ergebnissen in Serie verabschiedet sich Miguel Oliveira in die Sommerpause. Wie geht er an die zweite Saisonhälfte heran, ist der Titel bei 71 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Fabio Quartararo (Yamaha) noch ein Thema? «Vor diesem Rennen meinten alle, ich sei nah dran, jetzt bin ich weit weg», erwiderte der Montmeló-Sieger lachend. «Was denn nun?»

«An meiner Herangehensweise ändert es nichts», versicherte der Red Bull-KTM-Werksfahrer. «Ich muss nichts anderes machen, als aus jedem Wochenende das Maximum herauszuholen», unterstrich er nach dem fünften Platz bei der Dutch TT in Assen. «Es wird noch solche Tage geben, aber es ist wichtig, dass wir ruhig bleiben und auch im Falle widriger Umstände das Maximum herausholen.»

«Für mich ist es auch wichtig zu lernen – wie wir das Motorrad verbessern und wie auch ich mich für die Zukunft verbessern kann. Wir haben dann noch ein Jahr vor uns und wir müssen auch darüber nachdenken, was wir für die Gegenwart und die Zukunft machen können. Einige Tage werden wir als Lernkurve sehen, manchmal werden wir gewinnen und manchmal werden wir einen fünften Platz mitnehmen», so Oliveira. «Was die WM angeht: Bis zur karierten Flagge in Valencia gibt es für alle Punkte zu holen. Ich konzentriere mich darauf, so viele wie möglich herauszuholen.»

Welche Lehren nimmt der Portugiese aus Assen mit? Sein Teamkollege Brad Binder klagte über mangelnde Stabilität. «Das Motorrad agiler zu machen, war das Erste, was wir angegangen sind. Das zu schaffen und gleichzeitig die Stabilität zu bewahren, ist ziemlich schwierig», bestätigte Oliveira. «Wir hätten sicherlich einen besseren Kompromiss finden können, aber wir brauchten ein bisschen Zeit, um zu verstehen, in welche Richtung wir gehen mussten. Wir können im Moment nicht das Beste dieser zwei Eigenschaften haben. Das ist etwas, von dem wir glauben, das wir es für die Zukunft verbessern müssen, wenn es um die Abstimmung geht.»

Im Rennen sei die RC16 schon deutlich stabiler gewesen als in den Trainings-Sessions. «Ich war glücklich damit», meinte der 26-Jährige. «Rückblickend gesehen hätten wir vielleicht eine andere Reifenwahl treffen können, aber wie gesagt: Wir haben unter den Umständen das Beste daraus gemacht, damit müssen wir glücklich sein.»

«Jeder will lernen, bei solchen Rennen saugt das Team die Informationen auf, jeder will sich verbessern. Für einen Fahrer ist es das Wichtigste, von so einem Milieu umgeben zu sein», fasste der KTM-Star zusammen.

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.