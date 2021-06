Überraschung: 2. Portimão-GP statt Australien geplant

Der Krisenstab von GP-Vermarkter Dorna Sports tüftelt am nächsten Notfallplan für den Kalender der zweiten Saisonhälfte. Bereits am kommenden Wochenende könnte der Phillip-Island-GP 2021 gestrichen werden.

Vor einer Woche mussten die Dorna Sports S.L. als Inhaber der kommerziellen GP-Rechte und der Motorrad-Weltverband FIM wegen der Corona-Pandemie die Absage des Japan-GP in Motegi bestätigen und einen neuen GP-Kalender vorlegen. Schon im Februar war der ursprüngliche Terminplan auf den Kopf gestellt worden. Damals wurden für April Argentinien und Texas abgesagt und verschoben, dafür wurde in Doha/Katar am 4. April ein zweiter Event angesetzt und der Ersatz-Austragungsort in Portimão am 18. April in den Kalender aufgenommen.

In den nächsten Tagen wird aller Voraussicht nach ein weiteres Kalender-Update an die Öffentlichkeit kommen. Dann wird nämlich der wacklige Phillip-Island-GP in Australien abgesagt werden. Die Behörden im Staat Victoria verlangen nämlich die Beibehaltung der «Dorna bubble», mit klaren Korridoren von den Hotels zur Rennstrecke und mit einer festen Auswahl von vier bis fünf Hotels für alle zugelassenen Teammitglieder.

Aber in der Kleinstadt Cowes, rund 10 km vom Phillip Island Circuit, befindet sich nur eine überschaubare Anzahl von mittelgroßen Hotels, die meistens Teama buchen deshalb Quartiere in Ferienhäusern auf dieser Insel, die rund 1,5 bis 2 Autostunden von Melbourne entfernt ist. Deshalb können die Forderungen der örtlichen Gesundheitsbehörden voraussichtlich nicht befolgt werden. Die Australian Grand Prix Corporation als Veranstalter wird also nichts anderes übrig bleiben, als den WM-Lauf wie schon 2020 abzusagen.

Die Dorna-Funktionäre stehen fast täglich in Kontakt mit den Verantwortlichen in Australien. Der ganze Kontinent hat sich wegen der Coronakrise vom Rest der Welt weitgehend abgeschottet.

Der Texas-GP auf dem Circuit of the Americas (COTA) bleibt fix am 3. Oktober im Kalender. Danach wird es ein rennfreies Wochenende geben. In Thailand soll dann am 17. Oktober gefahren werden, und der Malaysia-GP könnte am 24. Oktober auf dem Sepang Circuit stattfinden. Das ist der ursprüngliche Termin für den Australien-GP.

Damit die geplante Anzahl von 19 Grand Prix stattfinden kann, wird gemäß zuverlässiger Quellen in Portimão ein zweiter Portugal-Event eingeschoben – in der Woche vor dem Finale in Valencia.

Der Argentinien-GP in Termas de Río Hondo findet 2021 keinen Platz im Kalender. Nachdem das Boxengebäude abgebrannt und das Infektionsrisiko noch nicht geringer geworden ist, fällt dieser Event aus. Der neue Mandalika Street Circuit in Indonesien kann als Reserve-Schauplatz nicht eingeschoben werden, weil die Strecke noch nicht fertiggestellt ist und deshalb 2021 keine Grade-A-Homologation erhalten wird.

Die Dorna-Logistiker prüfen auch eine Kalender-Version mit folgenden Terminen: 24. Oktober: Buriram/TH. – 31. Oktober: Sepang/MAL. – 7. November: Portimão/P. – 14. November: Valencia/E. Aber dann würden den Teams vier Grand Prix an vier aufeinander folgenden Wochenenden drohen.

Der mögliche neue MotoGP-Kalender 2021

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

17. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Sepang/MAL

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E

Der offizielle MotoGP-Kalender 2021 (Stand 23. Juni)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

17. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E