Stefan Bradl: Hat er MotoGP-Angebote für 2022?

In der MotoGP-Klasse herrscht momentan ein Mangel an vielversprechenden Fahrer-Kandidaten. Könnte das eine Coemback-Chance für Stefan Bradl werden?

Momentan befinden sich einige MotoGP-Teams (Aprilia, Tech3, Petronas-Yamaha, Aramco VR46) noch auf der Suche nach Toppiloten für die Weltmeisterschaft 2022. Denn mit Lorenzo, Crutchlow und Dovizioso bekamen einige Assen keine Verträge mehr, dazu wurden Fahrer wie Abraham, Redding, Rabat und Smith in den letzten Jahren nicht mehr unter Vertrag genommen.

Stefan Bradl fungiert in seiner vierten Saison als Honda-MotoGP-Testfahrer, dazu hat er von 2012 bis 2014 vier Jahre mit der Honda RC123V im LCR-Team die Weltmeisterschaft bestritten. Der 31-jährige Bayer hat den verletzten Marc Márquez letztes Jahr bei elf von 14 Rennen vertreten und mit Platz 7 in Portimão beim WM-Finale sein bestes Saisonergebnis erzielt. Márquez kam bei seinem Comeback am 18. April in Portugal über Rang 7 auch nicht hinaus.

Wenn schon Kandidaten wie Joe Roberts (Zehnter der Moto2-WM bisher kein Podestplatz) und Jake Dixon (21. der Moto2-WM 2021) dauernd als Fahrerkandidaten für die MotoGP-WM genannt werden und Fabio Di Giannantonio schon vor seinem ersten Moto2-Sieg einen Vertrag für die «premier class» bekam, dann darf SPEEDWEEK.com im Namen der deutschsprachigen Fans auch die Frage stellen: Rechnet sich Stefan Bradl momentan Chancen auf einen Vertrag als MotoGP-Stammfahrer aus? Immerhin hat er sieben GP-Siege in der 125er- und Moto2-WM und 53 Top-Ten-Plätze in der MotoGP vorzuweisen. Er hat 2021 bereits einen elften Platz (Katar 1) und zwölften Platz (Jerez mit Wildcard) erzielt.

Stefan, es werden brauchbare MotoGP-Fahrer gesucht. Du bist bei jedem Renneinsatz ein Top-Ten-Kandidat und mit 31 Jahren im besten Alter. Denn Dovizioso hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinen seiner drei Vize-WM-Titel in der Tasche. Ist eine Rückkehr als Stammfahrer ein Thema für dich?

Nein. Ich bin ja zuletzt in Sachsen und in Assen für ServusTV im Fahrerlager unterwegs gewesen. Und da war es nicht so, dass ein neuer MotoGP-Vertrag für mich ein Thema geworden wäre.

Vielleicht glauben manche Teamchefs, du bist langfristig an HRC gebunden. Aber dein Vertrag als Testfahrer läuft immer nur für ein Jahr?

Ja. Und die Anfragen sind jedenfalls sehr überschaubar.

Du willst damit sagen: Sie tendieren gegen null?

(Er lacht). Ja.

Einige der in Frage kommenden Teams haben Sponsorverträge mit Monster. Du bist mit kurzen Pausen seit mehr als 15 Jahren Red Bull-Athlet. Könnte das ein weiterer Hinderungsgrund sein?

Ja, diese Frage würde ich mir aber sowieso erst stellen, wenn ein Angebot kommt. Vorher ist es nicht wirklich sinnvoll, darüber nachzudenken.

Wenn Namen wie Jake Dixon oder Joe Roberts fallen, musst du dich trotzdem wundern? Du bist immerhin als Moto2-Weltmeister in die MotoGP gekommen. Wie nachher Marc und Alex Márquez, Pol Espargaró, Zarco, Morbidelli, Bagnaia und Bastianini.

Ja, bah… Mich lässt das relativ cool. Wenn Interesse von einem Team da wäre, würde ich mir das genau anschauen und anhören. Aber ich glaube, das ist momentan nicht relevant.

Jake Dixon hat in dieser Saison neun Moto2-Rennen zweimal gepunktet. Einmal als Siebter, einmal als 14.

(Er schmunzelt). Da kann ich natürlich nicht mithalten. Ich bin in diesem Jahr nur drei Rennen gefahren und habe dreimal gepunktet.

So könnten die MotoGP-Teams 2022 aussehen

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró

Ducati Lenovo Team

Jack Miller, Pecco Bagnaia

Monster Energy Yamaha

Franco Morbidelli, Fabio Quartararo



Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Oliveira



Aprilia Racing Team

Aleix Espargaró, Maverick Viñales

Pramac Racing

Jorge Martin, Johann Zarco

ARAMCO Sky VR46 Racing

Luca Marini, Marco Bezzecchi?

Petronas Yamaha SRT

Toprak Razgatlioglu? Garrett Gerloff? Valentino Rossi?

LCR Honda

Alex Márquez, Takaaki Nakagami



KTM Tech3 Factory Racing

Remy Gardner, Danilo Petrucci? Iker Lecuona? Rául Fernández?

Flexbow Gresini Ducati Racing

Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio