Jorge Lorenzo lädt zum Elektro-Rennen in Misano

MotoGP-Rentner Jorge Lorenzo gibt zwei Fans die Chance, ihn nach Italien zum Misano World Circuit zu begleiten, wo ein Event mit Pirro, Lucchinelli und Co. stattfindet.

Seit seinem Rückzug als Rennfahrer ist Jorge Lorenzo auf den Social-Media-Kanälen besonders aktiv. Er betreibt nicht nur einen eigenen YouTube-Kanal mit den regelmäßigen MotoGP-Analysen unter dem Titel #99seconds, sondern postet auch fleißig auf Instagram. Nicht fehlen dürfen bei jedem Influencer, der etwas auf sich hält, natürlich die Gewinnspiele – und jetzt präsentierte auch der fünffache Motorrad-Weltmeister ein Give-away.

Das Ganze in Zusammenarbeit mit «Super Soco»: Der 34-jährige Mallorquiner tritt schon seit März als Testimonial für den Hersteller von Elektro-Rollern auf und arbeitet auch an einem personalisierten Modell.

Weil Super Soco am 13. Juli einen neuen Store am Misano World Circuit Marco Simoncelli eröffnet, bekommen zwei Lorenzo-Fans die Chance, den 68-fachen GP-Sieger in Italien zu treffen. Dort wird Lorenzo übrigens auch wieder Rennen fahren, gegen Stars wie Marco Lucchinelli, Michele Pirro und Dario Marchetti.

Die Regeln für die Verlosung sind auf Lorenzos Instagram-Kanal @jorgelorenzo99 zu finden. Die Gewinner werden (aus Europa) nach Misano geflogen, vom 12. bis 14. Juli in einem Vier-Sterne-Hotel untergebracht und kulinarisch versorgt. Außerdem gibt es Willkommens-Geschenk und die Eintrittskarten für einen Platz in der ersten Reihe beim Super-Soco-Event.