Agostini zu Rossi: «Nur Wein wird im Alter besser»

Die Sommerpause 2021 hat für Valentino Rossi (42) eine besondere Bedeutung, immerhin will er über das mögliche Ende seiner MotoGP-Karriere entscheiden. Giacomo Agostini (79) vertritt eine sehr klare Meinung dazu.

Valentino Rossi bestreitet 2021 seine 26. WM-Saison, ob es auch seine letzte als aktiver MotoGP-Pilot ist, will der inzwischen 42-jährige Superstar in diesen Wochen festlegen. Die Leidenschaft sei noch vorhanden, die Ergebnisse aber fehlen, stellte der neunfache Weltmeister zuletzt selbst fest: Nur ein magerer zehnter Platz beim Heim-GP in Mugello steht als bisherige Saisonbestleistung zu Buche, im WM-Klassement liegt er nach einem halben Jahr in den Farben des Kundenteams von Petronas SRT nur auf dem 19. Gesamtrang.

Rekordweltmeister Giacomo Agostini glaubt nicht mehr daran, dass der «Dottore» sich noch einmal aufbäumen wird. «Ich glaube kaum an Wunder. Ich habe, wie viele andere Sportler, am eigenen Leib erlebt, dass man gegen die Uhr des Lebens nichts ausrichten kann: Du kannst Gas geben, wie viel du willst, aber die wird immer schneller sein als du. Das ist der Sport auf höchstem Niveau: In einem gewissen Alter, das Valentino erreicht hat, machen nur noch ein paar Boxer weiter, aber sie tragen nur Faustkämpfe unter alten Herrn aus. Das nennt man dann Show, was in unserer Welt, im Motorsport, aber nicht funktioniert.»

«Nur der Wein wird im Alter besser. Aber manchmal wird sogar der zu Essig», fand der 79-jährige Italiener im Interview mit La Repubblica bildhafte und deutliche Worte.

«Als ich feststellte, dass ich höchstens noch um einen dritten oder vierten Platz kämpfen konnte, entschied ich mich aufzuhören. Auch Márquez bemerkte kürzlich, er verstehe nicht, wie Rossi noch weitermachen könne, für einen 15. Platz. Dasselbe frage ich mich auch», ergänzte der 122-fache GP-Sieger und 15-fache Weltmeister.

Gleichzeitig betonte Agostini aber auch: «Es wird viel geredet, aber Rossi allein kennt die Wahrheit. Er hat das Recht, sich diesen Respekt einzufordern, er hat versprochen, dass er uns im Juli sagen wird, was er entschieden hat. Daran wird er sich auch halten.»

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.