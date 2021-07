Neu in Tavullia: «Yellow Park» für Rossi-Fans 19.07.2021 - 12:38 Von Mario Furli

© Facebook/Fan Club Valentino Rossi Tavullia Mit diesem Logo wurde der «Yellow Park» angekündigt

Während Valentino Rossi noch seinen Urlaub in Kroatien genießt, wird in seiner Heimat Tavullia an einer neuen Attraktion für die vielen Fans des inzwischen 42-jährigen MotoGP-Superstars gearbeitet.