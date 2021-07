Misano will 23.000 MotoGP-Fans täglich einlassen 21.07.2021 - 16:49 Von Nora Lantschner

© Misano Circuit Das Plakat wurde heute in Misano präsentiert

In Misano wurde am Mittwoch mit der Präsentation des offiziellen Posters für den «Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini» der Countdown für den MotoGP-Event am 19. September eingeläutet.