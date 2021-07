Pecco mit Panigale V4S nur 2,8 sec über MotoGP-Rekord 22.07.2021 - 12:28 Von Nora Lantschner

© Twitter/@ducaticorse Pecco Bagnaia auf der V4S direkt hinter Michele Pirro mit der Desmosedici GP

Bei Ducati ist auch in der MotoGP-Sommerpause «Teambuilding» angesagt: An den vergangenen zwei Tagen trainierten Pecco Bagnaia und Co. in Misano auf der Panigale V4S. Die beste Rundenzeit war beachtlich.