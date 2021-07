Ersatz für Buriram: Zweiter GP in Le Mans oder Jerez?

Da 2021 bereits fünf Grand Prix abgesagt werden mussten, wird als Ersatz für den Thailand-GP ein neuer Schauplatz gesucht. Aber es existieren überall Hindernisse. Und Malaysia wackelt auch.

Nach der Absage des Thailand-GP in Buriram vom 3. Oktober sucht der seit eineinhalb Covid.19-Jahren stark beschäftigte Krisenstab der Dorna Sports S.L., die dem Weltverband FIM 1992 die kommerzielle Rechte am GP-Sport abgekauft hat, nach einem neuen Schauplatz für den 19. Grand Prix 2021.

Es werden aktuell unterschiedliche Szenarien geprüft. Es werden Verhandlungen mit Le-Mans-Promoter Claude Michy geführt, der angesichts der starken Leistungen von Fabio Quartararo und Johann Zarco (Platz 1 und 2 in der WM) durchaus Interesse an einem zweiten Grand Prix in Frankreich hätte. Aber als Termin wäre nur der 26. September möglich, weil dann die Übersee-Rennen in Texas und Malaysia geplant sind und im November in Le Mans die Temperaturen zu niedrig sind. Aber erstens würden dann in Aragón, Misano, Le Mans und Austin vier Grand Prix an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden. Und zweitens hat Michy nur Interesse, wenn er Zuschauer zulassen darf, und das ist momentan wegen der steigenden Infektionszahlen in Frankreich äußerst zweifelhaft.

«Ich habe mit Claude Michy gesprochen. Momentan ist ein zweiter Le Mans-GP sehr unwahrscheinlich», erklärte Hervé Poncharal gegenüber SPEDWEEK.com. Der Präsident der Teamvereinigung ITA und Besitzer des KTM-Tech3-Teams weiter: «Dieser WM-Lauf könnte nicht vor Ende September stattfinden. Und momentan kann niemand abschätzen, wie sich die Covid-Situation dann präsentiert.»

Deshalb suchen die Dorna-Funktionäre emsig nach anderen Lösungen. Die Idee, auf dem Circuit of the Americas (COTA) einen zweiten Grand Prix durchzuführen, musste schon vor einiger Zeit verworfen werden. Denn COTA ist am Wochenende vor und nach dem 3. Oktober mit anderen Veranstaltungen ausgebucht. Und von 22. bis 24. Oktober gastiert dort bereit die Formel 1. Drei solch große Publikumsveranstaltungen innerhalb von vier Wochen würden die Zuschauer finanziell überfordern.

Sorgen gibt es auch um den British Motorcycle Grand Prix in Silverstone. Wegen der Ausbreitung der hoch infektiösen Delta-Variante kommt es in Großbritannien zu Komplikationen. «Aber bisher ist mit Silverstone alles in Ordnung», berichtete ein Dorna-Funktionär am Donnerstag nach der Anfrage von SPEEDWEEK.com.

Las Termas hat bisher keinen Termin bekommen; dort ist sowieso das Boxengebäude abgebrannt, deshalb wird bisher kein Grand Prix in Argentinien geplant. Auch wenn er terminlich jetzt für 10. oder 17. Oktober gut ins Konzept passen würde.

Der Mandalika Street Circuit wird 2021 nicht mehr eine Grade-A.-Homologation bekommen, weil die Bauarbeiten nicht fertiggestellt werden. Und da auch der Malaysia-GP in Sepang wegen der vierten Covid-19-Welle noch nicht zu 100 Prozent gesichert, muss ein Plan B und C ausgeheckt werden.

Theoretisch kommt ein zweiter Misano-GP am 26. September in Betracht.

Bei der Dorna wird auch über einen zweiten Jerez-GP als Andalusien-GP nachgedacht. Er könnte zum Beispiel am 31. Oktober oder sogar am 24. Oktober stattfinden, falls der Sepang-GP gestrichen werden muss.

Im Moment signalisieren die Malaysier keine Probleme. Aber die Teams sind hellhörig. Denn auch der MotoGP-Test im Februar 2021 musste trotz aller positiven Zusagen kurzfristig abgesagt werden.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta hält einen zweiten Grand Prix auf dem Circuit Bugatti in Le Mans für eher unwahrscheinlich. «Aber wir bemühen uns, 19 Rennen durchzuführen. Es wird schwierig. Aber wenn es nur 18 sind, können wir damit auch leben.»

Hervé Poncharal stimmt Dorna-Chef Ezpeleta zu. «17 Rennen wären ein Problem. Aber 18 wären in Ordnung.»

Der Kalender 2021 musst schon mehrfach umgekrempelt werden. Zuerst fielen Argentinien im April weg, dann KymiRing, dann wurden Japan und Australien gestrichen, jetzt auch noch Thailand.

Als Ersatz wurde ein zweiter Katar-GP durchgeführt, ein zweiter Spielberg-GP und dazu wurde Portimão am 18. April zusätzlich auf den Spielplan befördert und ein weitere für den 7. November.

Der aktuelle MotoGP-Kalender 2021 (Stand 21. Juli)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

24. Oktober: Sepang/MAL

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E



* Nachtrennen