Marc Márquez: Nur in Spielberg & Portimão nie gesiegt

Auf 21 unterschiedlichen GP-Strecken hat Marc Márquez schon GP-Siege gefeiert. Der Red Bull Ring fehlt noch auf der Piste. Das soll sich in den nächsten Tagen ändern.

Marc Márquez hat zwar zwischen 2013 und 2019 sechs der sieben MotoGP-Weltmeisterschaften gewonnen, er hat insgesamt schon 83 GP-Siege erzielt und davon 57 in der MotoGP-Klasse. Aber es existiert neben Portimão (die Piste war bisher erst zweimal GP-Schauplatz – 2020 und 2021) nur eine Rennstrecke im aktuellen GP-Kalender, auf welcher der Repsol-Honda-Star noch nie gewonnen hat – der Red Bull Ring in Spielberg.

Marc Márquez nahm am 14. August 2016 erstmals am GP von Österreich in der Steiermark teil. Er schaffte aber hinter Andrea Iannone, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo und Valentino Rossi nur den fünften Platz – mit 11,813 sec Rückstand.

2017 triumphierte im Murtal der italienische Ducati-Star Andrea Dovizioso; Honda-Werkspilot Márquez verlor als Zweiter nur 0,176 sec.

2018 zog Márquez in Spielberg gegen Jorge Lorenzo (Ducati) um 0,130 sec den Kürzeren – er wurde wieder Zweiter.

2019 triumphierte beim Österreich-GP wieder Andrea Dovizioso auf der Ducati – Marc Márquez musste sich auf Platz 2 um 0,213 sec geschlagen geben.

Und 2020 wurde Marc bei Repsol-Honda in beiden Rennen nach der Oberarm-OP von Stefan Bradl ersetzt.

Auf diesen Pisten hat Marc Márquez schon GP-Siege errungen:

Autodromo Internazionale del Mugello

Autódromo do Estoril

Autódromo Termas de Río Hondo

Automotodrom Brno

Chang International Circuit Buriram

Circuit Bugatti Le Mans

Circuito de Jerez – Ángel Nieto

Circuit of the Americas in Austin

Circuit de Catalunya-Barcelona

Circuit Ricardo Tormo Valencia

Indianapolis Speedway

Laguna Seca Raceway

MotorLand Aragón

Losail Circuit in Doha

Misano World Circuit Marco Simoncelli

Phillip Island Circuit

Sachsenring

Sepang International Circuit

Silverstone Circuit

TT Circuit Assen

Twin Ring Motegi