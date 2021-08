Pecco Bagnaia (Ducati) war bewusst nicht im Urlaub

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia geht als WM-Dritter in die zweite Saisonhälfte der MotoGP-WM 2021. Am Donnerstag dreht sich in Spielberg aber alles um seinen Mentor Valentino Rossi.

47 Punkte liegt Francesco «Pecco» Bagnaia zur Halbzeit der Saison hinter WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha). Sowohl er als Fahrer als auch Ducati müsse einen Schritt nach vorne machen, um noch um den Titel zu kämpfen, ließ der Italiener nach der Dutch TT wissen.

Wie sieht Pecco die Situation nach fünf rennfreien Wochenenden? «Ich habe in dieser Sommerpause viel gearbeitet. Ich habe keine wirkliche Pause gemacht, weil ich jeden Tag im Gym war, wie gewohnt», erzählte er am Donnerstag in Spielberg. «Ich glaube, dass wir bereit sind, auf dieser Strecke zu kämpfen, die sicher besser für uns ist als für Yamaha – aber eben auch besser für KTM und Honda. Ich glaube, dass viele Fahrer um die Spitze kämpfen werden. Wir müssen auf jeden Fall anfangen, öfter vor Fabio anzukommen, als er vor uns ist.»

«Ich erwarte, dass die ganzen Analysen der verschiedenen Rennen und die großartige Arbeit im Training, die wir in diesen Wochen geleistet haben, in dieser zweiten Saisonhälfte helfen wird», fuhr der Ducati-Werksfahrer fort. «Ich weiß, was ich tun muss, wir wissen alle, worin wir uns verbessern müssen. Ich hoffe, dass wir dieses Wochenende beginnen und diesen Schritt, von dem ich nach Assen gesprochen habe, schon gemacht haben.»

«Ducati hat sehr viel gearbeitet, ich habe bewusst keinen Urlaub gemacht, um zu versuchen, mich unter jedem Gesichtspunkt zu verbessern. Wir werden sehen, in welcher Situation wir uns ab hier wiederfinden. Ich bin aber überzeugt, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben», gab sich der Moto2-Weltmeister von 2018 vor dem Doppel-Event auf dem Red Bull Ring zuversichtlich.

Der 4,3 km lange Highspeed-Kurs mit seinen drei Links- und sieben Rechtskurven war seit der Rückkehr der MotoGP-WM nach Österreich im Jahr 2016 lange fest in Ducati-Hand: Andrea Iannone (2016), Jorge Lorenzo (2018) und Andrea Dovizioso (2017, 2019, 2020) holten fünf Spielberg-Siege in Folge für die Roten aus Borgo Panigale. Erst beim Steiermark-GP im Vorjahr setzte KTM-Ass Miguel Oliveira dieser Serie ein Ende.

«Diese zwei Rennen sind für uns mit entscheidend, wir müssen so viele Punkte wie möglich aufholen, weil wir wissen, dass wir hier gegenüber Yamaha im Vorteil sind», weiß Pecco. «Sie waren in diesem Jahr aber auch auf Strecken, wo sie mehr Mühe hatte, immer noch schnell», mahnte er gleichzeitig. «Es wird sicher schwierig, weil Fabio mehr als 40 Punkte vorne liegt, aber ich werde alles versuchen, um diese Lücke, die er in der ersten Saisonhälfte herausgeholt hat, zu schließen.»

Bevor die MotoGP-Stars am Freitag wieder auf die Strecke gehen, steht am Donnerstagnachmittag aber noch ein wichtiger Termin an: Valentino Rossi lüftet in Spielberg das Geheimnis um seine Zukunft.

Bezog der VR46-Mentor seine Schützlinge in der Entscheidungsfindung mit ein? «Ich weiß nicht mehr wie ihr», beteuerte Bagnaia in seiner Presserunde. «Ich habe erst heute Vormittag von der Pressekonferenz gelesen, vorher wusste ich nichts davon – und ich glaube, das geht den anderen Fahrern aus der Academy nicht anders. Es war etwas überraschend, aber was auch immer er sagen wird, es wird die richtige Entscheidung sein.»

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.