Valentino Rossi bestätigt: «Die letzte Saisonhälfte»

Bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz in Spielberg teilte Superstar Valentino Rossi (42) der Welt soeben mit: Mit der Saison 2021 geht seine einzigartige Karriere als MotoGP-Pilot zu Ende.

Der Tag ist gekommen: Valentino Rossi gab am heutigen Donnerstagnachmittag in Spielberg um kurz nach 16.20 Uhr bekannt, dass seine 26. Saison in der Motorrad-WM auch seine letzte sein wird.

«Wie angekündigt habe ich nach der ersten Hälfte der WM-Saison meine Entscheidung getroffen: Ich habe entschieden, am Ende des Jahres aufzuhören. Das wird also leider meine letzte Saisonhälfte als MotoGP-Pilot sein», verkündete der 42-Jährige aus Tavullia.

«Es ist schwierig. Natürlich tut es mir sehr leid, weil ich gerne noch 20 oder 25 Jahre gefahren wäre, aber leider ist es nicht möglich. Es war aber schön, es gab wirklich unvergessliche Momente, in denen ich großen Spaß hatte. Das werde ich immer in mir tragen, auch wenn mein Leben ab dem nächsten Jahr ein bisschen anders sein wird. Denn ich werde nicht mehr mit dem Motorrad Rennen fahren, was ich in den vergangenen 30 Jahren gemacht habe. Es war eine lange Reise. Es war sehr, sehr schön», bekräftigte «Vale» mit glänzenden Augen.

In gewisser Hinsicht schließt sich damit in der Steiermark ein Kreis, denn gestern waren auf den Tag genau 25 Jahre vergangen, seit ein damals 17-jähriger Valentino Rossi am 4. August 1996 in Zeltweg als Dritter des 125er-Rennens seinen ersten von inzwischen 235 Podestplätzen in der Motorrad-WM feierte.

199 Mal stand der «Dottore» allein in der «premier class» auf dem Treppchen, 89 Mal davon ganz oben. Insgesamt stehen über alle Klassen 115 GP-Siege, 96 schnellste Rennrunden und 65 Pole-Positions in der beeindruckenden Bilanz des neunfachen Weltmeisters.

Die Bilanz von Valentino Rossi in der Motorrad-WM:

1996: WM-9. auf Aprilia 125, 111 Punkte, ein GP-Sieg

1997: WM-1. auf Aprilia 125, 321 Punkte, elf Siege

1998: WM-2. auf Aprilia 250, 201 Punkte, fünf Siege

1999: WM-1. auf Aprilia 250, 309 Punkte, neun Siege

2000: WM-2. auf Honda 500, 209 Punkte, zwei Siege

2001: WM-1. auf Honda 500, 325 Punkte, elf Siege

2002: WM-1. auf Honda 990, 355 Punkte, elf Siege

2003: WM-1. auf Honda 990, 357 Punkte, neun Siege

2004: WM-1. auf Yamaha 990, 304 Punkte, neun Siege

2005: WM-1. auf Yamaha 990, 367 Punkte, elf Siege

2006: WM-2. auf Yamaha 990, 247 Punkte, fünf Siege

2007: WM-3. auf Yamaha 800, 241 Punkte, vier Siege

2008: WM-1. auf Yamaha 800, 373 Punkte, neun Siege

2009: WM-1. auf Yamaha 800, 306 Punkte, sechs Siege

2010: WM-3. auf Yamaha 800, 233 Punkte, zwei Siege

2011: WM-7. auf Ducati 800, 139 Punkte, kein Sieg

2012: WM-6. auf Ducati 1000, 163 Punkte, kein Sieg

2013: WM-4. auf Yamaha 1000, 237 Punkte, ein Sieg

2014: WM-2. auf Yamaha 1000, 295 Punkte, zwei Siege

2015: WM-2. auf Yamaha 1000, 325 Punkte, vier Siege

2016: WM-2. auf Yamaha 1000, 249 Punkte, zwei Siege

2017: WM-5. auf Yamaha 1000, 208 Punkte, ein Sieg

2018: WM-3. auf Yamaha 1000, 198 Punkte, kein Sieg

2019: WM-7. auf Yamaha 1000, 174 Punkte, kein Sieg

2020: WM-15. auf Yamaha 1000, 66 Punkte, kein Sieg

2021 zur Halbzeit: WM-19. auf Yamaha 1000, 17 Punkte, kein Sieg