Marc Márquez (Honda/6.): «Das ist frustrierend»

Marc Márquez rechnete sich nach der Sommerpause für den GP der Steiermark einiges aus. Aber der Honda-Star war mit dem Freitag-Ergebnis alles andere als zufrieden.

Marc Márquez sorgte im trockenen FP1 auf dem Red Bull Ring für die sechstbeste Zeit, und im nassen zweiten freien MotoGP-Training am Freitagnachmittag wurde für den Repsol-Honda-Star die zehnbeste Zeit gestoppt. Bisher sieht es also nicht danach aus, als ob der sechsfache MotoGP-Weltmeister endlich den fehlenden Sieg auf der steirischen Rennstrecke heimfahren könnte. Marc hat außer in Portimão und Spielberg auf jeder Strecke gewonnen, die 2021 im Kalender steht.

In welchem Zustand befand sich die Piste am Freitag im Trockenen und im Nassen? Márquez: «Der Grip im Nassen war in Ordnung und akzeptabel. Man muss aber einräumen, dass sich nicht viel Wasser auf der Piste befunden hat. Aber am Sonntag müssen wir eventuell mit Gewittern und Stürmen rechnen. Es wird also eine Rolle spielen, wie viel Regen dann auf die Strecke niederprasselt. Es gibt hier viele Bergauf- und Bergab-Stücke. Dadurch können kleine Bäche auf der Strecke entstehen. Dann wird es wegen Aquaplaning gefährlich.»

Márquez erzählte, dass man im fast 320 km/h schnellen Turn 2 im Regen das Gas ein bisschen zudreht. Dort sind im Vorjahr Zarco und Morbidelli kollidiert.

«Im Nassen habe ich mich okay gefühlt», ergänzte der Sachsenring-Sieger. «Aber in der Früh im Trockenen FP1 war ich mit dem sechsten Platz nicht happy, ich war Sechster mit 0,670 sec Rückstand. Da habe ich viel mehr erwartet. Denn nach der langen Sommerpause habe ich erwartet, dass ich das Motorrad auf eine gute Art und Weise steuern kann. Doch ich habe mich vom Beginn weg nicht so stark gefühlt. Ich muss das akzeptieren. Ich habe mich in besserer Verfassung erwartet… Das ist von der mentalen Seite her frustrierend. Aber das ist meine Situation. Ich muss daran arbeiten. Ich habe heute schon meine Position am Bike umgebaut. Ich hoffe, meine Form wird im Laufe des Wochenendes besser.»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, FP2 (6. August):

1. Savadori, Aprilia, 1:31,304 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,262

4. Bagnaia, Ducati, + 0,878

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,927

6. Rins, Suzuki, + 1,007

7. Alex Márquez, Honda, + 1,141

8. Iker Lecuona, KTM, + 1,239

9. Viñales, Yamaha, + 1,381

10. Marc Márquez, Honda, + 1,537

11. Bastianini, Ducati, + 1,720

12. Marini, Ducati, + 1,848

13. Pol Espargaró, Honda, + 2,111

14. Miller, Ducati, + 2,149

15. Quartararo, Yamaha, + 2,194

16. Binder, KTM, + 2,285

17. Nakagami, Honda, + 2,354

18. Petrucci, KTM, + 2,380

19. Martin, Ducati, + 2,602

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,650

21. Pedrosa, KTM, + 2,650

22. Rossi, Yamaha, + 3,278



Keine Zeit:

Oliveira, KTM

MotoGP, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Nakagami, Honda, 1:23,805 min

2. Mir, Suzuki, + 0,076 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,378

4. Rins, Suzuki, + 0,416

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,449

6. Marc Márquez, Honda, + 0,670

7. Viñales, Yamaha, + 0,687

8. Quartararo, Yamaha, + 0,775

9. Zarco, Ducati, + 0,775

10. Miller, Ducati, + 1,022

11. Pedrosa, KTM, + 1,045

12. Bagnaia, Ducati, + 1,110

13. Alex Márquez, Honda, + 1,154

14. Marini, Ducati, + 1,402

15. Oliveira, KTM, +1,433

16. Rossi, Yamaha, + 1,459

17. Martin, Ducati, + 1,511

18. Binder, KTM, + 1,512

19. Petrucci, KTM, + 1,604

20. Lecuona, KTM, + 1,694

21. Bastianini, Ducati, + 1,780

22. Savadori, Aprilia, + 1,988

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,285