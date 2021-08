Pol Espargaro (Honda/5.): Bike fühlt sich gut an

Pol Espargaró am Freitag in Spielberg

Repsol-Honda-Ass Pol Espargaró zeigte in Spielberg einen gelungenen Freitag und blieb am Ende sogar vor Teamkollegen Marc Márquez.

Da die Bedingungen am Nachmittag in FP2 keine Verbesserungen mehr zuließen, entsprach die Zeitentabelle in Spielberg am Freitag jener des FP1 am Vormittag. Hier zeigte Honda-Neuling Pol Espargaró eine makellose Leistung und reihte sich mit der Werks-Honda auf P5 ein, zwei Zehntel vor Teamkollegen Marc Márquez.

«Das Bike fühlt sich gut an und die Zeiten kommen, wenn man Druck macht. Es war nicht schlecht. Es fühlt sich alles gut an, auch wenn wir noch Raum für Verbesserungen haben und wir relativ weit von den Top-Zeiten weg sind.»

«Wir hatten auf trockener Piste nicht so viel Zeit. Wir können auch nicht den Medium permanent verwenden, dafür reicht die Allokation nicht. Der Grip am Heck war mit dem Medium jedenfalls gut, wir haben ihn vorne erst am Ende reingesteckt. Der Grip war damit auch gut. Ich denke, das wird unsere Wahl für das Rennen werden.»

Zum Haftungsniveau auf nasser Piste sagte Pol: «Es war nicht so schlecht, ich war eigentlich überrascht. Nur in den Linkskurven hatte ich etwas Probleme, weil der Reifen keine Temperatur hatte. Es gibt ja nicht so viele Linkskurven hier. Ich war definitiv überrascht, das Bike hatte von Beginn an Grip.»

Sollte es nass sein am Sonntag, meint Espargaró: «Diese Piste ist nicht wirklich eine der sichersten. Es gibt Kurven, wo die Mauer so nahe ist, wenn jemand stürzt, ich denke da an Kurve 3. Das Bike wird auf dem Boden dann so enorm schnell. Wir erinnern uns an den Crash mit Zarco und Morbidelli. Aber lasst uns sehen, was passiert. Der Grip war nicht so schlecht, aber es ist nicht die leichteste Strecke im Kalender.»

Zu den neuen Bremsen von Brembo erklärte der jüngere der Espargaró-Brüder: «Wir haben diese Teile schon in Barcelona probiert, für hohe Temperaturen. Ich hatte aber nie Probleme. Auch hier ist es heiß, wenn die Sonne rauskommt. Brembo hat einen guten Job gemacht damit.»

MotoGP, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (6. August):

1. Nakagami, Honda, 1:23,805 min

2. Mir, Suzuki, + 0,076 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,378

4. Rins, Suzuki, + 0,416

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,449

6. Marc Márquez, Honda, + 0,670

7. Viñales, Yamaha, + 0,687

8. Quartararo, Yamaha, + 0,775

9. Zarco, Ducati, + 0,775

10. Miller, Ducati, + 1,022

11. Pedrosa, KTM, + 1,045

12. Bagnaia, Ducati, + 1,110

13. Alex Márquez, Honda, + 1,154

14. Marini, Ducati, + 1,402

15. Oliveira, KTM, +1,433

16. Rossi, Yamaha, + 1,459

17. Martin, Ducati, + 1,511

18. Binder, KTM, + 1,512

19. Petrucci, KTM, + 1,604

20. Lecuona, KTM, + 1,694

21. Bastianini, Ducati, + 1,780

22. Savadori, Aprilia, + 1,988

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,285

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, FP2 (6. August):

1. Savadori, Aprilia, 1:31,304 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,262

4. Bagnaia, Ducati, + 0,878

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,927

6. Rins, Suzuki, + 1,007

7. Alex Márquez, Honda, + 1,141

8. Iker Lecuona, KTM, + 1,239

9. Viñales, Yamaha, + 1,381

10. Marc Márquez, Honda, + 1,537

11. Bastianini, Ducati, + 1,720

12. Marini, Ducati, + 1,848

13. Pol Espargaró, Honda, + 2,111

14. Miller, Ducati, + 2,149

15. Quartararo, Yamaha, + 2,194

16. Binder, KTM, + 2,285

17. Nakagami, Honda, + 2,354

18. Petrucci, KTM, + 2,380

19. Martin, Ducati, + 2,602

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,650

21. Pedrosa, KTM, + 2,650

22. Rossi, Yamaha, + 3,278



Keine Zeit:

Oliveira, KTM