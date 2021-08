Steiermark-GP, FP3: Pecco Bagnaia vor Yamaha-Duo

MotoGP-WM-Leader Fabio Quartararo schnappte sich sein Q2-Ticket in Spielberg nach etlichen Fehlversuchen erst im Finish, die Bestzeit krallte sich aber Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia.

Nach dem nassen FP2 strahlte am Samstagvormittag über dem Red Bull Ring die Sonne vom Himmel, bei 23 Grad Luft- und 25 Grad Asphalttemperatur kündigt sich für die MotoGP-Stars um kurz vor 10 Uhr eine spannende FP3-Session an.



Die Aufgabenstellung war klar: Nur die Top-10 der Gesamtwertung aus FP1, FP2 und FP3 steigen direkt ins Qualifying 2 (Beginn: 14.35 Uhr) auf. Alle Fahrer, die sich auf den Rängen 11 bis 23 klassieren, müssen ins Qualifying 1 (14.10 Uhr), das ebenfalls 15 Minuten dauert und noch zwei Q2-Tickets vergibt.



Zur Erinnerung: Die Freitagsbestzeit von LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami war eine 1:23,805 min. Der All-Time-Lap-Record seines Markenkollegen Marc Márquez aus dem Jahr 2019 steht bei 1:23,027 min.

Wie angekündigt packte Suzuki nach der Sommerpause zum ersten Mal das «ride height device» aus. Zum Start ins FP3 war die Vorrichtung zur Absenkung des Hecks erstmals an je einer GSX-RR von Joan Mir und Alex Rins montiert. Gute Nachrichten gab es auch für die KTM-Fans: Miguel Oliveira ging nach dem Highsider im FP1 trotz der angeschlagenen rechten Hand am Samstag wieder auf die Strecke.

WM-Leader Fabio Quartararo verpasste den Bremspunkt vor Kurve 3 in der Anfangsphase des FP3 gleich zweimal. Nach zehn Minuten hatten schon 19 von 23 Fahrern ihre persönliche Freitagsbestzeit unterboten – darunter auch KTM-Wildcard-Fahrer Dani Pedrosa, der sich kurzzeitig in die Top-10 der kombinierten Zeitenliste nach vorne schob.



Jorge Martin kam mit seiner 1:23,805 min (für den Rookie eine Steigerung von rund 1,5 sec im Vergleich zum Vortag) bis auf 0,029 sec an die FP1-Zeit von Nakagami heran. Nach zwölf Minuten übernahm Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales in 1:23,781 min auch die Spitze der kombinierten Zeitenliste.

Die Top-10 zur Halbzeit: Viñales, Nakagami, Martin, Mir, Quartararo, Pol Espargaró, Marc Márquez, Rins, Binder, Aleix Espargaró. Oliveira lag auf P16, Rossi auf P18.



Mir ging dann auch schon als Erster auf einem Soft-Reifensatz auf Zeitenjagd: Mit 1:23,599 min stürmte er an die Spitze der Zeitenliste.

Der Rest griff in den finalen zwölf Minuten an: Marc Márquez nutzte den frischen Soft-Hinterreifen und übernahm mit 1:23,513 min die Spitze, ehe Viñales noch einmal 0,038 sec schneller war und im nächsten Umlauf eine 1:23,375 min drauflegte. Dessen Teamkollege Quartararo ging unterdessen in Kurve 3 einmal mehr weit.



Dann waren auch die Ducati-Piloten auf dem Vormarsch: Martin (+ 0,172 sec) und Bagnaia (+ 0,163 sec) wechselten sich auf Rang 3 ab.

Quartararo, der nach einem weiteren Fehler in Turn 3 Viñales ungewollt nahe kam, wurde fünf Minuten vor Schluss von Aprilia-Pilot Aleix Espargaró aus den Top-10 verdrängt. Der WM-Leader aber reagierte: Sein erster Angriff drei Minuten vor Schluss schlug wegen Überschreiten der «track limits» zwar noch fehl, im nächsten Versuch setzte er in 1:23,142 min jedoch eine neue Bestzeit.



Luca Marini stürzte im Finish, während sein VR46-Kollege Pecco Bagnaia mit einer 1:23,114 min Quartararo noch übertrumpfte. Viñales reihte sich dahinter als Dritter ein.

Martin fiel nach der Zielflagge noch im Kiesbett von Kurve 1 um, seine Pramac-Box nahm es nach einem starken vierten Rang aber mit Humor. Marc Márquez zog als Siebter direkt ins Q2 ein, Valentino Rossi landete dagegen nur auf dem 19. Rang. Bester KTM-Pilot beim Heimspiel ist nach FP3 Pedrosa als Zwölfter.

MotoGP, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (7. August):

1. Bagnaia, Ducati, 1:23,114 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,028 sec

3. Viñales, Yamaha, + 0,148

4. Martin, Ducati, + 0,180

5. Mir, Suzuki, + 0,273

6. Zarco, Ducati, + 0,373

7. Marc Márquez, Honda, + 0,399

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,480

9. Miller, Ducati, + 0,617

10. Nakagami, Honda, + 0,626

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,643

12. Pedrosa, KTM, + 0,644

13. Rins, Suzuki, + 0,652

14. Alex Márquez, Honda, + 0,675

15. Binder, KTM, + 0,685

16. Oliveira, KTM, + 0,821

17. Lecuona, KTM, + 1,045

18. Petrucci, KTM, + 1,228

19. Rossi, Yamaha, + 1,267

20. Bastianini, Ducati, + 1,270

21. Marini, Ducati, + 1,289

22. Savadori, Aprilia, + 1,323

23. Crutchlow, Yamaha, + 1,530

Moto3, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (7. August):

1. Sasaki, KTM, 1:35,933 min

2. Masia, KTM, + 0,035 sec

3. Salac, KTM, + 0,054

4. Alcoba, Honda, + 0,185

5. Acosta, KTM, + 0,216

6. Guevara, GASGAS, + 0,217

7. McPhee, Honda, + 0,226

8. Garcia, GASGAS, + 0,255

9. Binder, Honda, + 0,256

10. Öncü, KTM, + 0,273

11. Rossi, KTM, + 0,306

12. Migno, Honda, + 0,344

13. Nepa, KTM, + 0,376

14. Antonelli, KTM, + 0,397

15. Suzuki, Honda, + 0,425

16. Fenati, Husqvarna, + 0,452

17. Foggia, Honda, + 0,523

18. Yamanaka, KTM, + 0,536

19. Rodrigo, Honda, + 0,540

20. Artigas, Honda, + 0,621



Ferner:

27. Kofler, KTM, + 1,129